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Que nadie la tiene sencillo es sabido porque aún restarán tres fechas para culminar con la rueda cortita de este torneo, y entonces lo que pase este “finde” puede determinar grandes cosas o mostrar frustraciones pero que el tema esta caliente no hay dudas y elegimos a Petroleros Privados con Escorpión porque puede determinar quien queda en la punta.

Panorama clarificador para un torneo que pone en juego la cercanía del próximo Regional y las alternativas que se presentan para jugarlo, pero al margen de ésta cuestión, la pelea lógica por el primer lugar será a todo o nada, y entonces el partido entre el primero y el segundo cuando hay solo un punto entre ambos, es determinante, porque después de esto faltará muy poco para el final.

En el primer encuentro Boxing Club se medirá con Defensores con el primero en condiciones de matarse en la lucha de la punta si gana por lo que irá hasta con los codos para estar en la discusión, y Defensores que viene de perder otra vez estrepitosamente frente a los bancarios por amplia diferencia, lo que no complica nada para ellos porque ya esta todo dicho, pero siempre sale un conejo de la galera y no vaya a ser cosa que sea tropiezo para los de Matías Clavel, aunque es difícil que así suceda.

Este partido pondrá las cosas mas calientes si Boxing gana porque quedará a un tiro de la punta que dirimen petroleros y escorpiones, y todavía quedan dos fechas por jugar, lo que es un pasito singularmente simpático para los dos de la punta sin los albiverdes con su experiencia se vienen encima, lo que no es poca cosa a la hora de sumar para estar en los primeros lugares, algo que vienen haciendo en los últimos 15 años.

El segundo encuentro pone a Bancruz frente a Hispano Americano en su propia salsa y en su propio campo para los celestes, con ambos empatando las posiciones en la tabla, lo que es otro condimento para tener en cuenta, por lo que las píldoras para los nervios serán para Pachín Padín y para Mariano Palermo, los dos técnicos que se miran de reojo como los chicos malos del colegio en un recreo que no es tal, sino que es previo a lo que será esta definición casi artística entre los dos.

El otro encuentro será entre los chicos de Belmonte que esperan ansiosos su puesta en escena del nuevo campo de juego, y los de Unión Santacruceña que con solo un partido ganado, no tienen muchas aspiraciones salvo las de ganar como siempre, pero está costando mucho porque solo le ganaron a Defensores en la primera fecha, pero después fueron resultados adversos como copos de nieve cayendo paulatinamente pero siempre al revés.

Para los de Ferro que lleva la insólita marca de cuatro empates en cinco partidos, ganar sería como sacarse la lotería por un rato, lo que les vendría mas que bien para todos, pero los resultados se ven en la cancha y los partidos hay que jugarlos, por lo que no hay adelantos varios para nadie ni brujerías previas, máxime con las brujas que cada vez están mas pretensiosas.

Y luego llega el partido que definiría quien se queda como líder el domingo por la tarde, sacándose las mechas en el campo entre petroleros y escorpiones, donde estos intentarán aplicar el aguijón y los petroleros esquivando la cosa para ver que puede pasar en los últimos encuentros, porque si gana Escorpión quedará a cuatro puntos mas arriba y si gana UPP quedará dos puntos mas arriba y todavía en condiciones de ser alcanzado por sus rivales, y sumado a esto, ganando el Boxing a Defensores quedará con los mismos puntos que hoy tiene el puntero, y entonces habrá que sacar la bola de cristal para saber que pasa al final.

La dupla Bancruz/Hispano todavía podría entras en la “conversa” pero tendrían que darse situaciones cambiantes para que esto pase, pero los números son los números por lo que habrá que estar atentos a lo que pase este fin de semana en una definición que parece una pelea de perros y gatos y quien se lleva el postre para la casa, por lo menos por dos semanitas, hasta que llegue el final.