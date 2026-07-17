Pronóstico Francia vs Inglaterra del Mundial 2026 Francia llega como favorita para ganarle a Inglaterra en los 90 minutos.

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La selección francesa cerró mejor sus seis partidos mundialistas en números defensivos y el mercado la ubica por delante en el resultado 1X2.

El sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra se cruzan en el Hard Rock Stadium de Miami por la medalla de bronce. Para Argentina, el arranque está previsto a las 18:00. Después de perder las semifinales, ambos tienen la chance de cerrar el torneo con una victoria y subirse al podio.

Análisis de Francia vs Inglaterra

Es un cruce con una presión diferente a la de una semifinal, pero con una recompensa concreta: el tercer lugar del Mundial. Francia mostró mayor regularidad en el torneo; Inglaterra tuvo respuesta goleadora, aunque le costó sostener ventajas en momentos decisivos.

Estado de forma reciente

Francia consiguió cinco victorias en seis encuentros mundialistas y marcó 13 goles. La derrota 0-2 frente a España frenó una serie de cuatro vallas invictas, pero no borra una campaña muy sólida de arranque a semifinales.

Francia 0-2 España

Francia 2-0 Marruecos

Paraguay 0-1 Francia

Francia 3-0 Suecia

Noruega 1-4 Francia

Inglaterra acumula cuatro triunfos, un empate y una caída. El 1-2 contra Argentina fue un golpe fuerte porque había sacado ventaja, aunque sus 12 goles en seis partidos confirman que tiene recursos para lastimar.

Inglaterra 1-2 Argentina

Noruega 1-2 Inglaterra

México 2-3 Inglaterra

Inglaterra 2-1 RD Congo

Panamá 0-2 Inglaterra

Francia recibió apenas tres goles en seis partidos, mientras Inglaterra encajó seis. De arranque, esa diferencia puede sacar ventaja en un duelo que seguramente tendrá tramos muy abiertos.

Últimos enfrentamientos directos entre Francia e Inglaterra

Los antecedentes recientes marcan una leve supremacía francesa. No garantizan nada, pero muestran que es un cruce parejo y con goles, donde ningún detalle sobra.

Inglaterra 1-2 Francia, Mundial 2022

Francia 3-2 Inglaterra, amistoso 2017

Francia 1-1 Inglaterra, Eurocopa 2012

Francia se quedó con los dos últimos duelos y no perdió los tres antecedentes más cercanos. El recuerdo de Qatar 2022 suma un punto de referencia, aunque el partido de Miami tendrá su propio ritmo y sus propias decisiones.

Bajas y disponibilidad

Francia está pendiente de William Saliba, lesionado ante España y con poco margen para llegar al tercer puesto. Si no está disponible, el equipo francés perdería una pieza importante en una defensa que viene siendo determinante. No está clarita la cosa con las formaciones, después de las semifinales, la carga física puede llevar a rotaciones y cambios de último momento.

Cuotas para Francia vs Inglaterra del Mundial 2026

Las cuotas para las apuestas final del Mundial colocan a Francia al frente para los 90 minutos. Conviene mirarlas de nuevo antes del inicio, sobre todo cuando se confirmen las alineaciones y se sepa si Saliba puede jugar.

Ganador del partido

El mercado da a Francia como favorita para ganar en tiempo reglamentario. Sus 13 goles en el Mundial, sumados a una defensa más cerrada, explican por qué parte con menor precio.

Gana Francia: 2.05

Empate: 3.60

Gana Inglaterra: 3.50

Más o menos de 2.5 goles

Los dos equipos llegan con gol y el mercado se inclina por un marcador de tres tantos o más. Inglaterra anotó 12 veces en seis partidos y Francia supera los dos goles por encuentro en este Mundial.

Más de 2.5 goles: 1.57

Menos de 2.5 goles: 2.37

El más de 2.5 goles tiene el precio más bajo de este mercado. Puede ser una lectura interesante si el partido se rompe temprano, aunque una medalla en juego también puede volver el arranque más medido.

Ambos equipos marcan

La posible ausencia de Saliba deja una alerta en la última línea francesa. Inglaterra tiene con qué generar situaciones, pero Francia también llega con una producción ofensiva que la hace difícil de contener.

Sí: 1.50

No: 2.50

Pronóstico de marcador

La proyección apunta a un Francia 2-1 Inglaterra. Es un resultado que acompaña el favoritismo francés sin ignorar la capacidad inglesa para convertir; en un partido por el bronce, un gol puede cambiar todo al toque.

Recomendación de apuesta final

El pick final es Francia gana en los 90 minutos. Tiene una campaña más consistente, concedió menos y el mercado la respalda de entrada para quedarse con el tercer puesto.

Este pronóstico se apoya en la forma reciente, los antecedentes y el contexto competitivo. Si lo vas a seguir en Betsson Argentina, revisá las cuotas cerca del comienzo porque cambian y cualquier novedad de las formaciones puede moverlas. Jugá siempre con responsabilidad. ¡Que salga un partidazo!

El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Para orientación gratuita, llamá al (02966) 422631 (LOAS)