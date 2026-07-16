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La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al próximo campeón del mundo. El partido que se disputará en el MetLife Stadium marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo, ya que la FIFA realizará por primera vez un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con artistas internacionales y un entretiempo mucho más extenso de lo habitual.

El MetLife, el estadio de la final del Mundial 2026. (Getty).

El evento promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la jornada y será seguido por millones de personas en todo el mundo. Además del tradicional show de apertura, la organización preparó un recital durante el descanso del partido y otro espectáculo una vez finalizada la ceremonia de premiación.

¿Por qué el entretiempo de la final del Mundial 2026 durará más de lo habitual?

A diferencia de las finales anteriores, el descanso entre el primer y el segundo tiempo no será de 15 minutos. La FIFA confirmó que el entretiempo tendrá una duración estimada de entre 25 y 30 minutos para permitir el montaje y posterior desmontaje del escenario que se instalará sobre el campo de juego del MetLife Stadium.

Como consecuencia de esa pausa más prolongada, los futbolistas de Argentina y España realizarán una breve entrada en calor antes del comienzo del segundo tiempo con el objetivo de reducir el riesgo de lesiones tras permanecer varios minutos sin actividad.

Qué artistas estarán en el show del entretiempo de la final del Mundial

La producción artística estará bajo la dirección de Chris Martin, cantante y líder de Coldplay, quien coordinará un espectáculo de aproximadamente 11 minutos. Entre los artistas confirmados por la FIFA aparecen algunas de las figuras más importantes de la música internacional:

Madonna.

Shakira.

Justin Bieber.

BTS.

Burna Boy.

PS22 Chorus.

Gustavo Dudamel.

Shakira en la ceremonia de apertura del Mundial 2026.

Además, el show contará con la participación de personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, una incorporación pensada para transmitir un mensaje educativo e inclusivo a una audiencia global.

El objetivo social detrás del espectáculo de la FIFA

La organización del show estará a cargo de Global Citizen, entidad internacional sin fines de lucro que trabaja en distintos proyectos sociales alrededor del mundo. Durante la presentación también se promocionará el FIFA Global Citizen Education Fund, un programa que busca recaudar 100 millones de dólares destinados a iniciativas vinculadas con la educación y el acceso de niños y niñas al fútbol.

Según explicó la FIFA, el espectáculo fue diseñado para ofrecer una experiencia de entretenimiento global tanto para quienes estarán presentes en el estadio como para los millones de espectadores que seguirán la final por televisión y plataformas digitales.

También habrá shows antes y después de la final entre Argentina y España

La fiesta comenzará mucho antes del pitazo inicial. En los 90 minutos previos al partido se desarrollará el tradicional show de apertura, que contará con las actuaciones de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson. Además, la ceremonia incluirá apariciones especiales del actor Tom Cruise y del streamer IShowSpeed, dos figuras con enorme repercusión internacional.

Una vez finalizada la final y después de la entrega de medallas y la consagración del nuevo campeón del mundo, la FIFA también realizará un espectáculo de clausura. Aunque todavía no reveló quiénes participarán, la entidad adelantó que será el cierre de una jornada histórica que buscará combinar fútbol, música y entretenimiento como nunca antes ocurrió en una Copa del Mundo.

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