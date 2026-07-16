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La nueva sede de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios atraviesa la recta final de su construcción y la expectativa crece entre dirigentes, clubes y simpatizantes. El presidente de la entidad, Martín Cortés, brindó una actualización sobre el estado de la obra y aseguró que el objetivo es inaugurar el edificio el próximo 1° de septiembre, fecha en la que la Liga celebrará un nuevo aniversario.

En diálogo con LU12 AM680, el dirigente explicó que durante una recorrida realizada esta semana pudo constatar el importante avance de los trabajos.

“Ayer tuve una visita a la obra y estaban colocando los vidrios del Salón de Usos Múltiples. Ya está pintado y también cuenta con iluminación“, comentó.

Además, destacó que una de las prioridades fue dotar al edificio de espacios adecuados para quienes concurran diariamente a la sede.

“Estuvimos mirando con los inspectores el tema de los baños. Me pone muy contento que vamos a tener baños para varones y mujeres. Eso es lo que la Liga necesita, el espacio que necesita la gente”, expresó.

Cortés junto a autoridades de la Secretaría de Deportes durante una recorrida en el mes de mayo.

Para Cortés, la nueva sede representa mucho más que una obra de infraestructura. “Es algo que anhelamos como comunidad, como espectadores y como dirigentes”, sostuvo.

Si bien estimó que los trabajos podrían concluir durante los primeros días de agosto, explicó que la intención de la comisión directiva es esperar hasta el aniversario de la institución para realizar la inauguración.

“Calculo que la primera semana de agosto estaría terminada, aunque yo quiero inaugurarla el 1° de septiembre, que es la fecha en que se fundó la Liga. Si está antes veremos si podemos prolongarlo, porque la idea es darle un sentido de pertenencia tanto a los aficionados como a los dirigentes”, señaló.

En ese sentido, agregó que también buscan que los clubes se sientan parte de ese momento. “Queremos que los clubes entiendan que hacerlo ese día también es importante para todos ellos, porque son quienes mantienen la Asociación”, afirmó.

Mientras tanto, la actividad deportiva continúa en receso invernal y la dirigencia ya planifica el regreso de las competencias. Cortés adelantó que durante los primeros días de agosto comenzarán nuevamente las reuniones con los clubes y destacó la aceptación que tuvo el nuevo calendario deportivo.

“Hoy los clubes nos han dado la derecha con este sistema de juego. Cuando hace frío se descansa y vamos a consagrar a los campeones en la época festiva“, indicó. Además, adelantó que el reinicio de la actividad sería con las categorías Primera C y Senior A y B.

Las instalaciones de la AIFB serán una de las sedes para los Juegos de la Araucanía 2027.

Por otra parte, el presidente de la Asociación confirmó que continúan las gestiones junto a la Secretaría de Deportes para fortalecer a las instituciones afiliadas.

“Hay muchos clubes que ya están trabajando para pagar la cuota. Nosotros seguimos haciendo gestiones para conseguir camisetas y otras ayudas. A medida que vayan saliendo las iremos anunciando”, explicó.

Respecto al DePorBingo, Cortés señaló que la prioridad es acompañar a los clubes que aún no cuentan con personería jurídica para que puedan acceder al programa.

“Estamos tratando de facilitar la personería jurídica para aquellos que no la tienen y así puedan participar del DePorBingo. Quienes todavía no la tengan podrán hacerlo a través de la Asociación”, afirmó, al tiempo que aclaró que todavía no existe un número definido de instituciones que formarán parte de la iniciativa.