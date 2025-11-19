¿Qué probabilidades tiene Argentina de retener la Copa del Mundo en 2026 según expertos? El recuerdo de Qatar todavía nos eriza la piel.

Parece que fue ayer cuando Montiel pateó el penal que nos dio la tercera estrella. El país entero se fundió en un abrazo que duró semanas. Ahora, con la resaca de la gloria ya superada, la mirada se posa inevitablemente en el horizonte.

El Mundial de 2026 en Norteamérica ya se empieza a palpitar. La pregunta que flota en cada café y las mejores casas de apuestas es la misma, ¿puede la Scaloneta repetir la hazaña? Las probabilidades que tiene Argentina de retener la Copa del Mundo en 2026 son un tema de debate constante entre hinchas, periodistas y analistas.

El murmullo de los números y algoritmos

La tecnología también juega su propio partido. Diversos modelos de inteligencia artificial ya hicieron sus cálculos. Algunos de estos análisis le otorgan a la Selección cerca de un 9.60% de chances de ser campeona. Dicho porcentaje la ubica en un expectante quinto lugar entre los candidatos. Para las computadoras, hay otros equipos con un camino más despejado.

De hecho, la historia misma parece respaldar esta cautela. En veintidós ediciones de la Copa del Mundo, solo dos países lograron levantar el trofeo dos veces seguidas. Este dato frío y puramente estadístico arroja una probabilidad de repetición de apenas el 9.52%. Aún así, las probabilidades que tiene Argentina de retener la Copa del Mundo en 2026 se mantienen altas en la consideración general.

Lo que dicen las casas de apuestas

El mundo de las apuestas deportivas ofrece un termómetro interesante. Allí, Argentina figura siempre en el lote de arriba. Generalmente, se la ubica entre las cinco selecciones con más posibilidades de consagrarse. Claro está, suele aparecer por detrás de potencias europeas como Francia, España e Inglaterra.

Además, su clásico rival, Brasil, también se posiciona como un candidato de peso. Las cuotas varían constantemente, pero el mensaje es claro. El equipo de Scaloni es un contendiente muy serio, un protagonista que nadie se anima a descartar de antemano. Por lo tanto, se espera que llegue a las instancias finales.

Los cimientos de una ilusión gigante

Más allá de los porcentajes, hay argumentos futbolísticos que alimentan la esperanza. El equipo nacional tiene razones de sobra para creer en la hazaña. Son factores que van más allá de un simple resultado.

Es la selección campeona vigente, con todo lo que eso implica en confianza y jerarquía.

El equipo demostró una fortaleza mental y futbolística increíble para sobreponerse a momentos difíciles.

Se consolidó un grupo humano y un cuerpo técnico que funcionan con una armonía envidiable.

El bicampeonato de América, con las conquistas en 2021 y 2024, ratificó un ciclo ganador y una idea de juego clara.

Las piedras en el camino hacia la gloria

El camino hacia la cuarta estrella, sin embargo, no estará despejado. La historia es un rival formidable. Repetir un título mundial es una tarea titánica que solo la Italia de 1938 y el Brasil de Pelé en 1962 pudieron completar.

Además, hay un factor que todos tenemos en mente. Lionel Messi llegará al próximo Mundial con 39 años. Su presencia es el deseo de todos, pero es lógico pensar que su rol podría ser diferente. La selección deberá gestionar una transición generacional de manera inteligente.

Sobre todo, la competencia será feroz. Selecciones como Francia, Inglaterra y España cuentan con planteles jóvenes y talentosos que llegarán en su punto justo de madurez.

El sentimiento del hincha argentino es una mezcla de confianza y cautela. La “manija” por ver a la Selección es incontrolable, pero también hay una conciencia de la enorme dificultad del desafío.

La base del equipo está, la idea de juego también y el hambre de gloria parece no haberse apagado. La defensa del título será, sin dudas, una de las historias centrales del próximo mundial. El equipo ya demostró que sabe cómo competir y cómo sufrir. Esa, quizás, sea la mayor de sus fortalezas.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es de naturaleza promocional y está destinado a proporcionar información general sobre los servicios de Apuestas. Prohibida la participación de menores de 18 años. La participación en los juegos de apuesta puede generar adicción. Llamar al 141 para recibir asistencia gratuita y anónima para problemas de adicción, las 24 horas del día, todos los días del año.