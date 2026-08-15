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Racing Club Puerto San Julián ya tiene todo listo para afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada. Después de semanas de trabajo, entrenamientos y compromiso, el conjunto de la ciudad se prepara para disputar este domingo la gran final del Torneo Clasificatorio Regional frente a Bancruz.

El encuentro tendrá como escenario el estadio de Hispano Americano de Río Gallegos, desde las 14 horas, en una jornada que tendrá a dos equipos santacruceños frente a frente por un objetivo mayor: quedarse con la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur.

El plantel de Racing emprendió el viaje hacia la capital provincial con la ilusión intacta y acompañado por el respaldo de toda una ciudad. Desde la institución destacaron el esfuerzo realizado durante todo el proceso y remarcaron la importancia de disfrutar y afrontar cada pelota de esta definición con la camiseta racinguista.

“Todo el esfuerzo, los entrenamientos y el compromiso de este equipo nos trajeron hasta acá”, expresó el club a través de sus redes sociales, en un mensaje que refleja el sentimiento con el que el plantel encara esta instancia decisiva.

La expectativa en Puerto San Julián crece a medida que se acerca la hora de la final. Desde el club convocaron a la familia racinguista a acompañar al equipo, tanto desde las tribunas como a la distancia, haciendo sentir el apoyo de una comunidad que estará pendiente de lo que suceda en el estadio de Hispano Americano.

“Confíen en todo lo que trabajaron, disfruten este momento y dejen el corazón en cada pelota”, fue el mensaje de Racing para sus jugadores antes del partido.

La delegación que afrontará la final está integrada por Ulises Monteros, Nazareno Cofre, Mariano Cisnero, Joel Vera, Santino Basso, Lautaro Bustos, Tito Alfaro, Santiago Tapia, Walter Costas, Agustín Giménez, Horacio Godoy, Valentín Frey, Leandro Ocampos, Julián Mendieta, Alex Fernández, Diego Villalba, Valentín Torrens y Nahuel Chodilef.

El cuerpo técnico está encabezado por Gastón Cárdenas, acompañado por Jorge Basso y Mario Miranda como asistentes, Emanuel Basso como auxiliar y Roberto Galeano como preparador físico.

En San Julián, mientras tanto, la ilusión ya está en marcha. El plantel viajó con la misión de dejar todo en la cancha y con el acompañamiento de una ciudad que sueña junto al equipo.