Boxing Club afrontará este domingo 4 de enero, desde las 18:00, un partido decisivo por el Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto de Río Gallegos visitará a Camioneros en Río Grande, en el cruce de ida por los cuartos de final de la Región Patagónica.

De cara a esta instancia clave, el Albiverde sumó a Fabrizio Bórquez, volante formado en el fútbol barrial local, con pasos por Fieritas FC y Escorpión FC. También integró la selección de Santa Cruz en los Juegos Araucanía y cuenta con experiencia previa en el club durante el Regional Amateur 2023/24.

“Se incorporó al plantel del Atlético Boxing Club para afrontar los 4tos de Final de la Región Patagónica del Torneo Regional. El joven futbolista riogalleguense vuelve a vestir la camiseta albiverde para aportar lo suyo en una instancia clave del certamen. En esta nueva instancia, el club continúa apostando por jugadores del ámbito local, brindando una nueva oportunidad”, publicó la institución al oficializar su llegada. “Bienvenido nuevamente Fabri, y todo el éxito en esta etapa!”, cerró el mensaje difundido en redes sociales.

El cruce ante Camioneros se presenta como una verdadera final. El primer encuentro se disputará en Río Grande y la serie se resolverá en Río Gallegos, con Boxing como local en la cancha “Pichón Guatti”, el domingo 11 de enero.

Para fortalecer el plantel en esta fase decisiva, el único representante santacruceño que sigue en competencia ya incorporó otros dos futbolistas: el defensor central Pablo Martín Ramón Zalazar y el mediocampista Axel Kostelak.

Zalazar arribó desde Huracán de Comodoro Rivadavia, elenco recientemente campeón. Durante la temporada se consolidó como uno de los jugadores más regulares del “Globo”, con un rol determinante en la obtención del título. Su carrera incluye pasos por Temperley, Sportivo Barracas y J.J. Urquiza.

Por su parte, el “Huevo” Kostelak regresó a una institución conocida. El volante ya vistió la camiseta albiverde en el Regional 24/25 y en el torneo local, antes de retornar a Guillermo Brown de Puerto Madryn, donde disputó el Torneo Federal “A” 24/25 y se convirtió en una de las figuras de La Banda.

En las últimas horas, Boxing también oficializó la llegada de Ignacio “Nacho” Montes, proveniente de Bancruz, quien se suma al plantel para disputar los playoffs del certamen. La Comisión Directiva avanzó hasta el cierre del plazo para concretar esta incorporación, con la cual se completaron los cuatro cupos de refuerzos permitidos para esta etapa del Torneo Regional Amateur.

“Queremos destacar y agradecer especialmente al club Bancruz y a sus dirigentes por la predisposición y el acompañamiento hacia Boxing, que hoy representa al fútbol de Santa Cruz en el ámbito regional. Este tipo de acciones, entre clubes que compiten dentro del campo de juego, contribuyen al crecimiento y jerarquización del fútbol local y provincial”, concluyó el escrito.

