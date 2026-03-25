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Luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, la final de la Copa Ciudad se definió desde los doce pasos. El héroe de la jornada resultó ser el arquero Facundo Escobar, que logró contener el penal que le dio la victoria al equipo de calle Alberdi.

“Nos subimos al barco del profe Mariano y la idea es no bajarnos.”

El portero agradeció a sus compañeros, a su familia que lo fue a apoyar y especialmente a su colega Claudio Garay del Centro de Entrenamiento Formativo para Arqueros (CEFA).

“Esto ayuda mucho al grupo, a cada uno de los chicos nuevos y al profe Mariano (NdR: Mariano Palermo, director técnico) que nos subimos al barco y la idea es no bajarnos hasta que se dé.”

Facundo Escobar fue el héroe de la jornada. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

“Siempre sufrimos, va en nuestro ADN”.

Mariano Palermo, director técnico del Hispano habló con LOA después de la definición por penales.

“Somos un club que nos cuesta mucho siempre. Sufrimos, va en nuestro ADN. Nadie nos regala nada, siempre nos cuesta, pero esas son las cosas que te hacen tener los pies en la tierra y saber que las cosas difíciles se disfrutan” expresó.

Sostuvo que “esto es de los chicos, es de nuestras familias” y que “hay mucha gente que está contenta por nosotros, contenta por el club. Mucha gente que pasó por acá y que hizo que muchos de estos jugadores se identifiquen con el club”.

“Hoy me toca a mí ser el vocero de tantos compañeros y tantos jugadores que pasaron y no pudieron coronar y hoy se nos va dando” manifestó visiblemente emocionado por la conquista.

El director técnico de Hispano Mariano Palermo. FOTOS JUAN PALACIOS/ LA OPINION AUSTRAL

“Fue la piedrita que teníamos que sacar del zapato”

El capitán del equipo Alejandro Pecovich también dialogó con La Opinión Austral y expresó estar “muy feliz, muy contento, la verdad que vinimos para esto”.

Sobre el desarrollo del partido, aseguró que “son finales y las finales se complican, son partidos duros, trabados, donde juegan mucho las emociones. Hacía mucho tiempo que el club no salía campeón y por suerte le pudimos regalar esta alegría a la gente. Fue la piedrita que teníamos que sacarnos del zapato y a partir de esto tiene que empezar a crecer el club y acostumbrarse a jugar estas finales porque las finales están para ganarlas” concluyó.

Alejandro Pecovich, capitán de Hispano. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

“Unión Santacruceña demostró que es un equipazo.”

Uno de los refuerzos de Hispano para esta temporada fue el defensor central José Huaiquil que en medio de los festejos conversó con LOA.

“Unión demostró que es un equipazo. Se conocen bien, muchos vienen del fútbol de salón. Tenían un toque rápido y se nos hizo difícil” destacó las virtudes del rival.

“Necesitábamos un triunfo así para impulsar la autoestima del equipo. Muchos de los que jugadores que vinimos en este torneo vinimos a competir y a poner a Hispano en lo más alto. Este es el principio de algo grande” expresó.

José Huaiquil, uno de los refuerzos del celeste para esta temporada. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

“Estoy muy emocionada”

La presidenta del club Claudia Dambrosio sorprendió al revelar que vivió el partido en la cocina.

“Vi el partido en la cocina porque me pongo muy nerviosa. No lo puedo describir. Estoy muy emocionada” sostuvo.

“Este año decidimos apostar a cambiar. A poner importantes fichas en el fútbol que está muy profesional. Era necesario que hiciéramos una inversión en el capital humano que tenemos. Tenemos los chicos del club de toda la vida y algunos que han vuelto.”

En ese sentido, agradeció a la sub comisión de fútbol integrada por Matías Cesano y Cristian Guantay, entre otros, e hizo una mención especial al director técnico Mariano Palermo.

“Mariano está haciendo un trabajo incansable. Gracias a todos ellos por esta alegría. Vamos por más” finalizó.

Claudia Dambrosio, presidenta de Hispano Americano. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

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