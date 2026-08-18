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La cuenta regresiva ya está en marcha para los siete equipos de Santa Cruz que afrontarán una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur. El Consejo Federal de AFA confirmó la conformación de las zonas y el fixture de la primera fase, que tendrá a Bancruz, Escorpión FC, Boxing Club, Deportivo Esperanza, Atlético San Julián, Deportivo Río Mayo y Santa Cruz FC como protagonistas de la representación provincial.

La distribución quedó concentrada en dos grupos. La Zona 3 reunirá a cuatro equipos y tendrá un marcado acento santacruceño: Santa Cruz FC, de Río Turbio; Escorpión FC y Bancruz, de Río Gallegos; y Deportivo Esperanza, de El Calafate. En la Zona 4, en tanto, quedaron Deportivo Río Mayo, Atlético San Julián y Boxing Club.

La primera fase se disputará a doble vuelta, todos contra todos, y cada equipo tendrá por delante seis jornadas para intentar meterse en la siguiente instancia de la competencia.

Para los equipos de la Zona 3, el camino comenzará el 30 de agosto. Escorpión FC será local de Deportivo Esperanza, mientras que Santa Cruz FC recibirá a Bancruz. La segunda fecha, prevista para el 6 de septiembre, tendrá a Bancruz enfrentando a Escorpión FC y a Deportivo Esperanza como local ante Santa Cruz FC. En esa misma jornada, por la Zona 4, Boxing Club hará su estreno frente a Deportivo Río Mayo.

La tercera fecha se jugará el 13 de septiembre y volverá a tener actividad en ambos grupos. Escorpión FC recibirá a Santa Cruz FC y Bancruz hará lo propio con Deportivo Esperanza. En la Zona 4, Atlético San Julián será local de Boxing Club.

Una semana después, el 20 de septiembre, llegará la cuarta jornada. Deportivo Esperanza enfrentará a Escorpión FC, Bancruz será anfitrión de Santa Cruz FC y, por la Zona 4, Atlético San Julián visitará a Deportivo Río Mayo.

El tramo decisivo de la primera fase tendrá su quinta fecha el 27 de septiembre. Escorpión FC recibirá a Bancruz, Santa Cruz FC se medirá en casa ante Deportivo Esperanza y Deportivo Río Mayo jugará como local frente a Boxing Club.

La sexta y última jornada quedó establecida para el 4 de octubre. Ese día, Santa Cruz FC enfrentará a Escorpión FC, Deportivo Esperanza recibirá a Bancruz y Boxing Club será local de Atlético San Julián, en una fecha que podría definir buena parte de las posiciones y los equipos que continuarán en carrera.

De esta manera, los siete representantes santacruceños ya conocen el recorrido que deberán transitar en la primera parte del certamen. Bancruz y Escorpión volverán a encontrarse dentro de una Zona 3 que también tendrá dos cruces especialmente atractivos con Santa Cruz FC y Deportivo Esperanza, mientras que Boxing Club tendrá como compañeros de grupo a Atlético San Julián y Deportivo Río Mayo.

Esperanza de El Calafate integra la Zona 3 con Bancruz, Escorpión y Santa Cruz.

La competencia no se limitará solamente a la pelea por terminar en lo más alto. El formato contempla que los primeros de las zonas y el mejor segundo de los grupos de cuatro equipos avancen directamente a la tercera ronda, mientras que los restantes mejores segundos deberán afrontar una instancia previa.

Por eso, cada partido tendrá un valor enorme. En un torneo corto, donde los viajes, la localía y la regularidad pueden resultar determinantes, los representantes de Santa Cruz deberán sostener su rendimiento durante toda la fase para conseguir el objetivo.

Con el calendario definido, los siete santacruceños ya tienen fecha, rivales y escenario para empezar a escribir su historia en una competencia que volverá a poner en juego uno de los grandes objetivos del fútbol del interior: avanzar en el Regional y acercarse, paso a paso, al sueño de llegar al Federal A.