No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Social y Deportivo Río Mayo, conocido como “El León”, vivirá un momento histórico con su primera participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2026.

Fundado en 1944, el club representa a Río Mayo, en el sudoeste de Chubut, y tiene como presidente a Mariano Moreira. Aunque es una institución chubutense, compite afiliado a la Liga Norte de Santa Cruz desde 2021, vínculo que le permitió participar de manera federada y alcanzar esta clasificación.

El proyecto apostó por una base de futbolistas de la región y despertó una enorme expectativa en la localidad. Además, Río Mayo logró una clasificación histórica por partida doble, ya que tendrá representación tanto en el Regional Masculino como en el Regional Femenino.

Zona 4: un debut exigente

“El León” integra la Zona 4 de la Región Patagónica, junto a Atlético San Julián y Boxing Club de Río Gallegos.

Su debut será como local ante Atlético San Julián, en un grupo de tres equipos donde cada partido tendrá un valor especial.

El camino de Río Mayo

30/08: Río Mayo vs. Atlético San Julián.

Río Mayo vs. Atlético San Julián. 06/09: Boxing Club vs. Río Mayo.

Boxing Club vs. Río Mayo. 13/09: Libre.

Libre. 20/09: Atlético San Julián vs. Río Mayo.

Atlético San Julián vs. Río Mayo. 27/09: Río Mayo vs. Boxing Club.

Río Mayo vs. Boxing Club. 04/10: Libre.

La Primera División Masculina tendrá su primera experiencia en el próximo Torneo Regional.

La lista de buena fe

Director técnico: Julio Gabriel Quintero.

Cuerpo técnico: Miguel Ángel Alan (auxiliar de campo), Nelson Darío Cerda (entrenador asistente), Héctor Gastón Delfino (entrenador asistente) y Marcelo Alejandro Vázquez (entrenador asistente).

Jugadores: Eber Germán Ancaleo, Carlos Emanuel Arias, Maximiliano Gabriel Balzaretti, Juan Federico Bernal, Darío José Alexis Cantero, David Emanuel Carril, Matías Ezequiel Casal, Maximiliano Ezequiel Cayupan, Rodrigo Ezequiel Cerda, Brian Ezequiel Correa, Williams Fernando Enriquez, Mauro Sebastián González, Bruno Tomás Gutiérrez, Elías Tomás Hermosilla Villalobos, Daniel Alejandro Ivanoff, Ayrton Leonel Lorenzo, Andrés Paul Magnano, Diego Emanuel Mansilla, Gastón Ezequiel Martínez, Jorge Leonardo Medina, Carlos Daniel Millape, Rodrigo Adán Muñoz, Javier Eduardo Napal, Pablo Ezequiel Orellana, Matías Iván Orrabalis, Jonathan Ezequiel Peralta, Raúl Romero, Marcelo Alejandro Rossi, Lucas Daniel Ruiz Guiñez, Genaro Sandoval, Emiliano Ezequiel Silva, Jorge Antonio Silva Morfinqueo, Laureano Nahuel Silva, Thiago Nicolás Soto, Diego Sebastián Torres, Walter Matías Sebastián Vela Soto, Rayhan Gabriel Vera, Gustavo Ariel Zambrana y Ariel Federico Nicolás Zambrana.

Con una nómina de 40 futbolistas, Río Mayo está listo para afrontar el mayor desafío deportivo de su historia. El León buscará convertir la ilusión de todo un pueblo en resultados dentro de su primera experiencia federal.