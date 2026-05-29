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Este sábado a las 14 horas una delegación de 20 jugadores de Newell’s Old Boys acompañada por hinchas, amigos y familiares, estará partiendo desde El Calafate rumbo a Río Gallegos para afrontar el duelo contra Bancruz este domingo a las 14.30 horas en la cancha de Boca.

A cargo de la delegación estará Rubén Capovilla, un nombre que se ha vuelto una referencia cuando hablamos del fútbol federado. En esta oportunidad, “Capo” estará al mando de un equipo al que ha vuelto después de seis años.

“Llegué para continuar lo que venían haciendo los chicos Miño y Ruiz y tratar de rearmar la Primera División. Nos pusimos ese objetivo de volver a ser competitivos y mezclar a los chicos de quinta que son muchos con gente grande de primera”, comentó Rubén, que fiel a su caballerosidad dentro del campo de juego se toma el tiempo para hacer una aclaración importante.

“Estábamos en el armado del equipo de Primera y nos encontramos con esta posibilidad. El año pasado Newell’s salió cuarto y entre los cuatro primeros se iba a hacer un cuadrangular. Me preguntaron si quería participar y dije que sí porque nos venía bien para que los chicos tengan más rodaje”.

Y agrega: “Como eramos el único equipo de esos cuatro que tenía los papeles de personería jurídica al día, los otros quedaron afuera y clasificamos sin jugar. Nos encontramos con una instancia muy linda para el club y los jugadores, pero sabiendo que somos un equipo en formación”.

En esa línea, reitera que “no fue por mérito deportivo que llegamos a esta instancia” y que eso lo quiere dejar claro porque “sino te tiras tierra al lomo diciendo logramos la clasificación”.

Aclarado ese punto, el técnico hizo un repaso de cómo llega el equipo a este partido decisivo.

“Me dijeron que no teníamos la posibilidad de sumar jugadores, que tenemos que jugar con la misma lista de buena fe con la que jugamos el torneo local. Vamos con todos chicos de la institución”.

Sobre el formato de la eliminatoria, que es a partido único y en la cancha de Boca donde Bancruz hace las veces de local, Capovilla también declara con absoluta sinceridad.

“La localía lo hablamos con Juan Cruz Sanz. Primero coordinamos en vez de hacer dos partidos hacer uno solo para tener menos gastos y porque los dos equipos estamos en una etapa de eliminatorias en los torneos locales y ese es el objetivo primario por lo menos para nosotros”.

En ese sentido, dijo que “esto es como un regalo” y como la prioridad es la competencia local, se sorteó en la sede de la Liga Sur donde se jugaría el partido. Allí estuvo en representación de Newell’s el actual técnico de Escorpión Claudio Martínez, ex ayudante campo de Capovilla.

“Se sorteó la localía en la Liga Sur y nos tocó jugar de visitante. Podría haber tocado que juguemos de local. Es cierto que das una ventaja siendo visitante, pero a veces en la formación del grupo y más pensando a futuro siempre es bueno un viaje y que los chicos vivan esa experiencia de ir a jugar a Río Gallegos” expresó.

En cuanto a Bancruz, club donde ha trabajado durante 9 años, “Capo” remarcó lo importante que ha sido su vuelta para el fútbol local.

“La reincorporación de Bancruz al fútbol AFA fue buenísima porque es un equipo que históricamente siempre quiere estar arriba. Río Gallegos ha vuelto a tener una liga un poco más competitiva que hace unos años, y creo que hace 3 o 4 años se viene poniendo lindo el torneo” remarcó.

El técnico que arribará mañana la capital provincial con un equipo “muy joven” de jugadores casi todos “categoría 2004 a 2010” más “uno o dos grandes”, indicó las dificultades que enfrentan los equipos de El Calafate para poder entrenarse con las condiciones adecuadas.

“Es difícil trabajar porque es una sola cancha municipal para los once equipos. A veces entrenábamos en el club Gendarme, pero como van a poner sintético y tienen que hacer los movimientos de suelo estuvo cerrada”.

Por ese motivo, muchas veces los equipos tienen que compartir campo de entrenamiento y trabajar sólo en mitad de cancha.

“Entrenar en media cancha con 30 jugadores es muy complicado. Duele, pero es la realidad y hay decirlo”.

Finalmente, el entrenador de Newell’s Old Boys que quedará libre este fin de semana en la última fecha del campeonato local a la espera de saber si finaliza 3° o 4° en la tabla general de cara a los cruces finales, dejó un mensaje para los futbolistas locales.

“Hoy está eso de que me vienen a ver, que me vienen a probar, que me voy a Italia que me voy a España, pero yo siempre les hablo que hay que hacer historia en su lugar y los que no se pueden ir a ningún lado que tenemos que hacer historia donde estamos, entonces hay que trabajar para hacer historia donde te toque” concluyó.