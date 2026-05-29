"Se me fue de las manos"

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El Mundial 2026 todavía no comenzó, pero ya tiene una historia inesperada que explotó en las redes sociales. El protagonista es Tim Payne, un futbolista neozelandés prácticamente desconocido hasta hace unos días, que gracias a una campaña impulsada por un influencer argentino pasó de tener menos de 5.000 seguidores en Instagram a convertirse en una verdadera sensación mundial.

Todo comenzó cuando el creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido en redes como “el Scarso”, lanzó una propuesta que rápidamente se volvió viral: “¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”.

La idea surgió mientras investigaba qué jugador convocado para el Mundial tenía menos repercusión en redes sociales. Así fue como encontró a Timothy John Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda y futbolista del Wellington Phoenix, club de la primera división neozelandesa.

Quién es Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026

Tim Payne nació en 1994 y desarrolló gran parte de su carrera en Nueva Zelanda, aunque también tuvo pasos por clubes del Reino Unido y Estados Unidos. Será uno de los nueve defensores que representarán al seleccionado oceánico en el Mundial 2026.

Hasta hace apenas unos días, Payne era prácticamente desconocido fuera del ambiente futbolístico de su país. Su cuenta de Instagram tenía solamente 4.715 seguidores.

Sin embargo, la campaña impulsada por Scarsini cambió todo.

“Faltan pocos días para que arranque el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos?”, planteó el influencer argentino ante sus más de 585.000 seguidores.

Luego pidió a sus seguidores que comenzaran a crear contenido sobre Payne para “alimentar la leyenda”.

“Hay que hacer videos de Tim Payne. Hay que lograr que esté en boca de todos. El objetivo es ver cuánta gente lo conoce antes del Mundial”, explicó.

De desconocido a fenómeno viral en redes sociales

La repercusión fue inmediata. En apenas 24 horas, Tim Payne pasó de tener menos de 5.000 seguidores a superar los 250.000 en Instagram.

Pero el fenómeno no se detuvo ahí. Días después, el futbolista ya acumulaba más de 1,6 millones de seguidores provenientes de distintas partes del mundo, especialmente de Argentina y Latinoamérica.

La historia incluso llegó a los medios más importantes de Nueva Zelanda, que no podían entender cómo un defensor de su selección se había convertido en tendencia global de la noche a la mañana.

El diario New Zealand Herald dedicó artículos completos al fenómeno viral generado por los hinchas argentinos y las redes sociales.

El agradecimiento de Tim Payne a los argentinos

Ante la inesperada popularidad, Payne publicó un video en sus redes sociales agradeciendo el apoyo recibido.

“Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español”, expresó el defensor neozelandés en un mensaje que rápidamente se llenó de comentarios de hinchas argentinos.

El fenómeno siguió creciendo al punto de que la cuenta oficial de los All Blacks, la histórica selección de rugby de Nueva Zelanda, compartió un video compilando imágenes de su hinchada junto con fanáticos de Boca Juniors alentando al futbolista.

La campaña que “se fue de las manos”

Mientras la historia seguía escalando, Scarsini reconoció que jamás imaginó semejante repercusión.

“Se fue de las manos”, admitió el influencer argentino, que ahora planea viajar al Mundial 2026 para conocer personalmente a Tim Payne, el jugador que pasó de ser un desconocido a una auténtica “leyenda viral”.

A semanas del inicio del Mundial, la historia de Payne ya se convirtió en uno de los fenómenos más insólitos y virales del fútbol internacional.