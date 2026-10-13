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Puerto San Julián volvió a demostrar su potencial deportivo en el ámbito internacional. Durante los días 9, 10 y 11 de octubre, el estadio MEPA de Esteban Echeverría fue escenario del Mundial de Artes Marciales IMAT 2026, donde dos representantes sanjulianenses lograron importantes resultados y llevaron la bandera de Santa Cruz a lo más alto del podio.

Una de las grandes protagonistas fue Milagros Santillán, quien compitió en la categoría juvenil de 17 años y alcanzó el subcampeonato en kumite. En una final exigente frente a una representante de Perú, la joven deportista obtuvo el segundo puesto y dejó en evidencia su nivel competitivo ante delegaciones internacionales.

La otra gran figura fue Noa Luanna Gauto, de apenas 11 años, quien tuvo una actuación sobresaliente y se consagró campeona mundial IMAT 2026 en kumite, luego de imponerse en una reñida final frente a una competidora de Brasil.

La pequeña deportista no se conformó con ese logro y también conquistó la medalla de oro en kata musical, ampliando su cosecha de títulos en una participación que la posicionó entre las grandes revelaciones de la competencia. Además, obtuvo dos medallas de subcampeona, en kata individual y kata con arma, y recibió una mención en exhibición.

De esta manera, Gauto cerró su participación con un total de cinco distinciones: dos títulos de campeona mundial, dos subcampeonatos y una mención. Su destacado desempeño le permitió, además, ser seleccionada para representar al país en Honduras 2027, un nuevo desafío internacional que alimenta las expectativas en torno a su crecimiento deportivo.

Las jóvenes competidoras participaron bajo la dirección de su sensei, Laura Cáceres, instructora de la escuela deportiva de San Julián y de Akademia Daruma Karate. Los resultados obtenidos reflejan el trabajo de formación, la dedicación y la preparación que se desarrollan en el ámbito local, con deportistas capaces de competir y destacarse frente a representantes de distintos países.

El taekwondo también tuvo su lugar en el certamen con la participación del máster Luis Taboada, quien consiguió subir al podio al consagrarse campeón en la modalidad de rotura de tabla y alcanzar el tercer puesto en forma, sumando otros resultados destacados para la representación sanjulianense.

La actuación de Santillán, Gauto y Taboada dejó en evidencia el crecimiento de las artes marciales en Puerto San Julián y el trabajo que llevan adelante sus instructores para formar deportistas con proyección nacional e internacional.

Con medallas, títulos y nuevos desafíos por delante, los representantes de la localidad santacruceña regresan con el orgullo de haber competido en un escenario mundial y de demostrar que el esfuerzo y la constancia pueden abrir las puertas a grandes oportunidades.