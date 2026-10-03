Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El móvil de La Opinión Austral estuvo presente en el Club San Miguel, donde se disputó el primer partido de la jornada entre Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque e Hispano Americano. La propuesta nació a partir del vínculo que San Miguel mantiene con la institución porteña y busca, además de la competencia, generar un espacio de intercambio y experiencias para las jóvenes jugadoras.

Una de las responsables de hacer posible la visita es Olivia Tiseyra, oriunda de Río Gallegos, exjugadora de San Miguel y actualmente entrenadora de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. En diálogo con La Opinión Austral, contó que el vínculo entre ambas instituciones se viene construyendo desde hace tiempo y que, en esta oportunidad, surgió la posibilidad de ampliar la experiencia y viajar con las categorías mayores.

“Hace dos años organizamos también con el Club San Miguel. Ellos fueron a jugar a Buenos Aires. Este año lo volverán a hacer con las categorías menores y surgió la posibilidad de venir con las más grandes”, explicó Tiseyra, quien destacó el esfuerzo de las familias y del equipo de trabajo de Gimnasia para concretar el viaje.

La llegada a Río Gallegos también tuvo un significado especial para la entrenadora, que mantiene un fuerte vínculo con el club donde comenzó a jugar. Según contó, desde San Miguel colaboraron con distintos aspectos de la organización, entre ellos el hospedaje y la alimentación durante la estadía.

Para las jugadoras de Villa del Parque, el viaje representa además una experiencia diferente. Varias de ellas llegaron por primera vez a Río Gallegos y algunas incluso tuvieron su primera experiencia viajando en avión. Más allá de las condiciones climáticas, el grupo aprovechó sus primeras horas en la ciudad para recorrer el centro y la zona de la ría.

El programa de actividades combina básquet, convivencia y turismo. Durante la jornada, Gimnasia se enfrenta con Hispano en U15 y U17, mientras que por la noche será el turno de medirse con San Miguel en ambas categorías. El domingo por la mañana volverán a enfrentarse al conjunto local para cerrar la agenda deportiva antes del regreso a Buenos Aires, previsto para el lunes.

La delegación también busca aprovechar su estadía para conocer algunos de los atractivos de Río Gallegos y sus alrededores. Entre las opciones aparecen la Laguna Azul, la zona de la ría y la Zona Franca, siempre dependiendo de las condiciones climáticas y de la logística.

La jornada tiene, además, un valor particular para Tiseyra, que pudo reencontrarse con el club donde dio sus primeros pasos en el básquet. La entrenadora recordó que comenzó a jugar en San Miguel hace alrededor de 15 años y permaneció allí hasta 2017, cuando se trasladó a Buenos Aires para continuar sus estudios y su carrera deportiva. Allí pasó por Ferro e Italiano, entre otras experiencias, y comenzó también a desarrollar su carrera como entrenadora.

“Que San Miguel haya podido generar un club y una familia sin un espacio físico es la verdad que muy emocionante, y hoy con la cancha, o mejor dicho las dos canchas, poder disfrutar de los espacios que tanto anhelaba es muy emocionante”, expresó Tiseira durante la entrevista con el móvil de La Opinión Austral.

Juana, jugadora de GyE de Villa del Parque. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Para las jóvenes visitantes, el viaje también significa compartir fuera de la cancha y conocer nuevas realidades. Juana, una de las jugadoras de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, contó al móvil de La Opinión Austral que la experiencia representa una oportunidad para fortalecer los vínculos dentro del equipo y relacionarse con jugadoras de otros clubes.

La jugadora, que se desempeña como pivote y comenzó a practicar básquet a los 12 años, también destacó las instalaciones del Club San Miguel. “La cancha me pareció muy buena. Por suerte no resbala, frenamos muy bien. El tamaño también me parece impresionante”, señaló.

Mientras las categorías U15 y U17 avanzan con la programación, el Club San Miguel se convirtió durante este fin de semana en punto de encuentro para tres instituciones que comparten la pasión por el básquet y apuestan al intercambio deportivo como herramienta de crecimiento.

La actividad continúa con nuevos partidos durante la jornada y el domingo, con la posibilidad de que las delegaciones puedan aprovechar también algunos momentos para recorrer la ciudad. Una propuesta que trasciende los resultados y permite que las jóvenes jugadoras sumen competencia, experiencias y nuevos vínculos dentro y fuera de la cancha.

Desde el Club San Miguel, La Opinión Austral acompaña y refleja una jornada que vuelve a poner al básquet formativo en el centro de la escena y que une a Río Gallegos con el deporte de la capital del país.

1 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 2 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 3 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 4 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 5 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 6 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 7 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 8 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 9 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 10 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 11 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 12 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 13 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 14 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA 15 de 15 | FOTO: JOSÉ SILVA/LOA