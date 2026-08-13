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El torneo, organizado por el Colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas, tiene además de lo estrictamente deportivo un marcado espíritu de integración, ya que busca fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre jóvenes argentinos y chilenos.

El equipo dirigido por Mariano Zorzoli, que afronta la competencia con una base U17 y algunos jugadores U15 para completar el plantel, comenzó su recorrido el martes por la noche frente al Colegio Alemán. Pese a un pasaje del encuentro en el que los locales llegaron a ponerse a apenas tres puntos, San Miguel mantuvo el control de las acciones y se impuso por 51 a 34. Juan Martín Felgueroso fue elegido como el MVP del partido.

Al día siguiente, el Santo volvió a mostrar su solidez. Con mejores sensaciones tras el descanso del viaje y una defensa que volvió a ser uno de sus principales argumentos, superó por 55 a 36 al anfitrión Colegio Miguel de Cervantes. San Miguel fue construyendo la diferencia minuto a minuto y terminó celebrando su segundo triunfo consecutivo. En esta oportunidad, Simón Zapico recibió la distinción al jugador más destacado.

El cierre de la fase clasificatoria llegó este jueves frente a Puerto Natales. Luego de un comienzo equilibrado, el elenco riogalleguense comenzó a marcar diferencias a partir del segundo período y terminó imponiéndose con autoridad por 70 a 34.

De esta manera, San Miguel completó una primera etapa perfecta, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, y se quedó con el primer puesto de la Zona B. El resultado le permitió asegurar su lugar en las semifinales, instancia en la que enfrentará al segundo clasificado de la otra zona, rival que se conocerá durante la jornada.

La segunda fase del campeonato se desarrollará entre este viernes 14 y el sábado 15 de agosto, con los cruces de reclasificación y las definiciones del torneo.

Más San Miguel cruza la frontera

Mientras el U17 disfruta de su gran presente competitivo en Punta Arenas, el club también tendrá actividad internacional en las categorías formativas más pequeñas.

Este sábado, cuatro equipos de Mini U12 y Pre Mini U10 viajarán a la ciudad chilena para participar del Encuentro Aniversario organizado por el club Inacap. Cerca de 50 chicos y chicas del San Miguel compartirán dos jornadas de básquet, juegos y experiencias junto a sus pares de distintos clubes de Chile.

Los equipos estarán acompañados por los entrenadores Anabela García y Joaquín Prada, además del profesor Roberto Carballo, en una propuesta que apunta fundamentalmente al desarrollo y la formación de los más pequeños.

Así, San Miguel vuelve a convertir a la actividad deportiva en un punto de encuentro entre ambas orillas de la frontera. Mientras el U17 busca dar otro paso hacia el título del Patagónico por la Paz, las categorías de mini básquet se preparan para disfrutar de una experiencia que, más allá de los resultados, forma parte esencial de su crecimiento dentro y fuera de la cancha.