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Racing de Puerto San Julián ya tiene la mirada puesta en uno de los partidos más importantes de su temporada. Este domingo, en la cancha de Hispano Americano, enfrentará a Bancruz por la final del Torneo Clasificatorio Provincial al Torneo Regional.

En la previa de la definición, Gastón Cárdenas dialogó con LU12 AM680 y repasó el presente de su equipo, la preparación para el encuentro, las características del rival y las expectativas que genera una instancia trascendental para la institución de Puerto San Julián.

“Nosotros venimos entrenando hace más o menos casi un mes. Lamentablemente, por situaciones climáticas, a veces tuvimos que entrenar bajo techo por cuestiones de lluvia y demás, pero la verdad es que los chicos vienen bien, vienen motivados”, explicó el entrenador.

Racing mantiene la base del plantel que disputó la última temporada de la Liga Centro, algo que para Cárdenas representa una ventaja a la hora de afrontar una final de estas características. “Conservamos todo el plantel de la liga pasada, así que estamos trabajando fuertemente con ellos y creemos que llegamos en buena sintonía para afrontar este partido tan importante para nuestra institución”, señaló.

Para el encuentro ante Bancruz, además, el conjunto de Puerto San Julián podrá sumar dos refuerzos: Horacio Godoy y Agustín Jiménez. “Reglamentariamente está aceptado, así que contamos con dos chicos que van a incorporarse a nuestras filas en este partido. Ellos van a reforzar nuestra plantilla y la verdad que estamos muy contentos”, contó Cárdenas durante la entrevista con LU12.

El entrenador destacó especialmente la predisposición de Godoy. “Cuando lo llamamos a Horacio y le planteamos la posibilidad, automáticamente dijo que sí y se puso a disposición. Eso es importante”, valoró.

Uno de los aspectos que Racing debió afrontar durante esta preparación fue la falta de competencia oficial reciente. El equipo disputó algunos amistosos en la zona, aunque las particularidades del calendario y la actividad de los futbolistas hicieron difícil mantener el plantel completo durante el receso.

“Cuando termina la Liga Centro los planteles por ahí se desarman y dejan de entrenar y se dedican mucho al futsal en esta zona, entonces se hacía complicado poderlos juntar”, explicó Cárdenas a LU12 AM680.

Una vez confirmado el compromiso provincial, los jugadores volvieron a ponerse a disposición y el cuerpo técnico pudo intensificar los trabajos. “Pudimos entrenar bastante. Si bien no llegamos de la manera que a mí me gustaría, creo que estamos en buena forma igual”, sostuvo.

Del otro lado estará Bancruz, un rival al que Cárdenas siguió de cerca en los últimos días. El técnico contó que tuvo la posibilidad de observar distintos encuentros del conjunto capitalino y analizar sus principales características.

“Tuve la oportunidad de ver el partido que jugó contra el equipo de 28 el pasado fin de semana. Lo he visto en algunos otros partidos, lo he seguido y ayer miré un par de partidos también que han tenido en su liga”, relató.

La impresión que se llevó es la de un equipo experimentado y con jugadores de jerarquía. “Es un equipo fuerte, con mucha historia dentro de la zona. Creo que tenemos una buena parada”, afirmó.

Cárdenas también destacó el potencial ofensivo del rival. “Tienen jugadores de mucha jerarquía. El 9 es un jugador bastante potente, importante, maneja los dos perfiles. Tienen buen juego por afuera y son rápidos”, describió.

Sin embargo, el entrenador confía plenamente en las armas de su propio equipo. “Confío mucho en el plantel que nosotros tenemos. Tenemos chicos muy jóvenes, muy fuertes también en lo físico, muy rápidos, así que creo que va a ser un buen duelo”, aseguró.

Y agregó: “El partido es largo y después pasan muchas cosas dentro de un campo de juego”. Una frase que resume la tranquilidad con la que Racing afrontará la definición.

Esa confianza también está relacionada con un plantel que tiene como una de sus principales características la juventud. Cárdenas explicó que el promedio de edad del equipo ronda los 20 o 21 años y que varios de sus futbolistas ya cuentan con experiencia en Primera pese a su corta edad.

“El año pasado teníamos un par de chicos de 17-18 años que ya habían jugado dos torneos en Primera División”, recordó. También mencionó a jugadores que tuvieron experiencias en instituciones como CAI y equipos de Buenos Aires, además de otros futbolistas de 22 y 23 años que ya acumulan varios torneos en la máxima categoría.

“Es un plantel joven, rico, con muchas herramientas para trabajar”, resumió.

La clasificación al Torneo Regional, en caso de quedarse con la final, también representa un desafío institucional y económico. Para Cárdenas, Racing tiene el respaldo necesario para afrontar esa posibilidad.

“El club es una institución muy grande, próxima a cumplir 100 años. Hay mucho aporte de los socios y una comisión nueva que arrancó el año pasado con mucha fuerza, con muchas ganas de trabajar”, destacó en LU12 AM680.

“Estamos todos en el mismo camino, en el mismo sueño. Sentimos todo el acompañamiento, tanto dirigencialmente como de la gente y del hincha”, agregó.

El técnico también valoró el apoyo de la Agencia de Desarrollo, principalmente en materia de transporte, un aspecto fundamental para cualquier institución del interior que deba afrontar una competencia regional.

“Con los costos que hay que afrontar de traslado y demás siempre se vuelve cuesta arriba, así que, por suerte en ese sentido, si bien hay que gestionarlo, creemos que podemos tener resultados positivos”, explicó.

Racing llegó a esta final después de superar a su clásico rival, Independiente de Puerto San Julián. La serie tuvo una particularidad: el equipo de Cárdenas ganó como visitante y empató como local.

“Fue también una jornada bastante larga. En una semana jugamos tres clásicos, jugamos por este clasificatorio y también teníamos justo el fin de semana la fecha de liga, así que fue bastante ardua la semana”, recordó el entrenador.

Ahora la historia es otra. Bancruz aparece en el horizonte y los dos equipos tendrán 90 minutos para definir quién se queda con la clasificación al Torneo Regional.

En cuanto a la logística, Racing todavía debía terminar de definir si viajaría a Río Gallegos el sábado o durante las primeras horas del domingo. Para Cárdenas, la primera alternativa sería la ideal.

“Lo ideal para mí sería el sábado, obviamente, para llegar descansado y hacer otro tipo de trabajos preliminares ante el partido”, reconoció.

Más allá de las cuestiones organizativas, el entrenador sabe que su equipo tendrá acompañamiento en Río Gallegos. Desde Puerto San Julián llegarán simpatizantes para respaldar al conjunto y también estarán presentes quienes viven en la capital provincial.

“Hay mucha gente que acompaña a la institución y al equipo. Hay mucha gente que me ha hecho llegar mensajes y eso es importante”, contó.

Cárdenas también destacó la participación de históricos referentes del club que volvieron a involucrarse con la institución, incluso dentro de su propio cuerpo técnico. “Eso hace que también uno conozca la historia de otra manera y viva las cosas de otra manera”, señaló.

Racing llega así a una final que puede marcar un antes y un después para la institución. Un plantel joven, algunos refuerzos, el respaldo de su gente y una estructura dirigencial que busca consolidar al club aparecen como los principales argumentos de un equipo que quiere dar el golpe en Río Gallegos.

Cárdenas, en diálogo con LU12 AM680, dejó claro que Racing llegará convencido de sus posibilidades: “Los chicos saben qué tipo de partido vamos a afrontar y están convencidos de que podemos tener una buena jornada”.