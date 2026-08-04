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La propuesta apunta a fortalecer el desarrollo del básquet infantil, promoviendo la competencia, el aprendizaje y la integración entre jóvenes deportistas. Desde la organización invitaron a participar a clubes y escuelas municipales de básquet, al tiempo que avanzaron en la convocatoria de delegaciones provenientes de otras localidades.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 6 de agosto y podrán realizarse a través de WhatsApp al 2966-474152. Como reconocimiento al desempeño deportivo, el certamen entregará medallas a los equipos que finalicen en el primer y segundo puesto de cada rama.

Además de la actividad en la cancha, el torneo contará con transmisiones de partidos y fotografías grupales, con el objetivo de brindar una mayor difusión al evento y generar un registro de la experiencia para los participantes.

En el caso de las delegaciones visitantes, la organización gestionó un esquema especial de inscripción que incluirá alojamiento en hotel, almuerzo y cena del sábado en un resto-bar, desayuno en el hotel y almuerzo del domingo, además de meriendas saludables para los jugadores y jugadoras durante ambas jornadas.

Con esta iniciativa, la institución continúa impulsando espacios de formación y competencia para las categorías menores, reafirmando su compromiso con el crecimiento y la difusión del básquetbol en la localidad.

San Miguel se consagró campeón del Torneo Promocional U14 en femenino y masculino

El “Santo” tuvo un fin de semana destacado como anfitrión de la primera edición del Torneo Promocional U14 2026, donde sus equipos lograron quedarse con los títulos en las ramas femenina y masculina, haciendo valer la localía y el trabajo desarrollado en sus categorías formativas.

La competencia reunió a jóvenes talentos de la ciudad y contó con la participación de los equipos de Hispano Americano y Gimnasio Rocha, instituciones que acompañaron esta primera experiencia impulsada por la organización de @torneos.cbsm.

Desde la organización destacaron que el principal objetivo del certamen fue cumplido: brindarles a las chicas y chicos de las divisiones formativas la posibilidad de sumar importantes minutos de juego competitivo, fortaleciendo su aprendizaje y evolución dentro de la disciplina.