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Si tomamos como referencia la posición de Santa Cruz en la edición anterior de los Juegos, podríamos decir que la actuación de este año ha sido sobresaliente. Es que de ocupar el último lugar, la provincia pasó al tercer lugar quedando sólo por detrás de Río Negro y Tierra del Fuego y superando a La Pampa, Neuquén y Chubut.

Este logro fue fruto del desempeño de los atletas santacruceños en cada una de las disciplinas, resaltando que detrás de cada medalla obtenida hay un entrenamiento sostenido que involucra no sólo a los deportistas sino también a sus entrenadores y familias.

A continuación La Opinión Austral te cuenta quienes fueron los deportistas de nuestra provincia que se subieron al podio en cada disciplina para que Santa Cruz alcanzara el tercer lugar en la tabla general.

En Natación, que se llevó adelante en la provincia de Neuquén, la nadadora Aldana Merino se colgó la medalla de bronce en 800 metros libre. Lo mismo hizo Benjamín Nuñez pero en la prueba 1.500 metros libre. En tanto que Aziel Manriquez se alzó con la de plata en 100 metros pecho.

En escalada, donde el Club Andino de Río Gallegos fue sede, Tobías Lipshitz de El Chaltén ganó la medalla de oro y Felipe Barbero de El Calafate se hizo con la medalla de plata. En femenino, Almedra Castrillo también de El Chaltén se quedó con la de oro.

En Escalada Santa Cruz cosechó dos medallas de oro y una de plata. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

En Tiro con Arco, donde la anfitriona fue Tierra del Fuego, los arqueros santacruceños se alzaron con cuatro medallas. A saber, Lucio Ojeda y Martina Stiep ganaron las medallas de bronce en categoría Sub 15 masculino y femenino. Amparo de María trajo la medalla de plata en Sub 17 femenino y Pilar Espinoza hizo lo mismo pero en categoría PCD.

En Tenis de Mesa, que también tuvo su competencia en la vecina Tierra del Fuego, la cosecha de medallas fue más numerosa. En singles femenino, Kiara Menares consiguió el oro y Fiorella Paredes la medalla de plata. En dobles también femenino, ambas jugadores lograron el oro. En singles masculino, Sebastián Bustamante trajo la de bronce y en singles femenino PCD Zaira Laime se quedó con el oro y Kiara Uribe con la de bronce.

En dobles masculino PCD, Tomás Rodríguez y Elías Muñoz se alzaron con la medalla de plata, y en dobles femenino PCD hicieron lo mismo Zaira Laime y Kiara Uribe ganaron la de plata. Pero no fue todo, porque en doble mixto PCD Elías Muñoz y Zaira Laime ganaron el oro y en singles masculino PCD Elías volvió a ganar el oro y Tomás Rodríguez la de bronce.

Once medallas para una disciplina donde Santa Cruz sin dudas marca tendencia.

En gimnasia artística, que tuvo al Atlético Boxing Club como anfitrión, Ainara Hernández consiguió el bronce en la prueba de suelo y la medalla de plata en la prueba de salto, mientras que Gabriela Torres se quedó la de plata en la prueba de viga.

Dos medallas de plata y una de bronce para la gimasia santacruceña. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En bádminton, que se desarrolló también en Tierra del Fuego, la jugadora Sofía Avaca se quedó con el oro en singles femenino y el jugador Valentín Luguercho se colgó la de plata en singles masculino. En dobles femenino, Sofía Avaca y Luján Carraro también se alzaron con la de plata.

En categoría PCD de singles masculino, Lautaro Sandoval se trajo la de oro y Thiago Jurado la de bronce, mientras que en femenino Leila Chacón consiguió la de plata.

En Taekwondo, que tuvo a Caleta Olivia como sede, Mía Velázquez se colgó la medalla de bronce en categoría 55kg femenino y Aniko Widensky hizo lo mismo pero en categoría 63kg femenino.

El taekwondo sumó dos medallas de bronce.

Por último, en la disciplina de Levantamiento Olímpico que se llevó a cabo en Tierra del Fuego el atleta Ángel Rodríguez de Perito Moreno se trajo la medalla de bronce.

El profesor Jeremías Muñoz, director provincial de Deporte Federado y Alto Rendimiento, habló en exclusiva con La Opinión Austral y dijo que el balance es “sumamente positivo”.

“Este tercer puesto demuestra el trabajo que se está desarrollando en las distintas localidades de la provincia. Estamos muy contentos desde la secretaría por haber podido afrontar estos juegos casi con delegación completa”.

En esa línea, explicó que si bien Santa Cruz contaba con deportistas en todas las disciplinas, algunas no fueron por cuestión de logística.

“Este lugar en el podio también da cuenta que el incremento en la cantidad de inscriptos en las etapas provinciales permitió aumentar el nivel de la competencia y esto se pudo reflejar a nivel patagónico” concluyó.

Prof. Jeremías Muñoz