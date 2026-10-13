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La selección masculina Sub-18 de vóley de Santa Cruz tuvo un fin de semana ideal y se consagró campeona de la 32.ª edición de la Copa Dante Cantarutti, disputada en la localidad de Río Turbio. El equipo dirigido por Ricardo “Teto” Medina coronó una destacada actuación con una contundente victoria en la final frente al conjunto local de la Escuela Municipal Dante Cantarutti.

El seleccionado provincial se impuso por 3 a 0, con parciales de 25-11, 25-18 y 25-12, en un encuentro en el que logró imponer condiciones desde el comienzo y mostró solidez en todas sus líneas. Con un juego consistente y una buena respuesta colectiva, Santa Cruz resolvió la definición y levantó el trofeo ante uno de los representantes de la ciudad anfitriona.

A lo largo de la competencia, el equipo santacruceño evidenció un nivel que alimenta las expectativas de cara a los próximos compromisos de la temporada. Entre los jugadores que se destacaron durante el torneo estuvieron Gonzalo Calasan, Luciano Muñoz y Thiago Costich, quienes aportaron al rendimiento de un plantel que encontró en el trabajo colectivo una de sus principales fortalezas.

Del otro lado, la Escuela Municipal Dante Cantarutti también tuvo motivos para celebrar su recorrido hasta la final. El conjunto local consiguió llegar al partido decisivo ante su público y se ubicó como subcampeón de un certamen que reunió a doce equipos y volvió a convertir a Río Turbio en un punto de encuentro para el vóley regional.

El podio masculino se completó con Usmakapa, que finalizó en el tercer lugar, seguido por el Club Deportivo Natales, Gobernador Gregores, Conejosaurios, Amuvoca de El Calafate, Eva Perón, Taiiu, UMAG, Julia Dufour y The Warriors.

Usmakapa de Río Turbio obtuvo el 3.º puesto en la categoría masculina en la 32.ª edición de la Copa Dante Cantarutti. FOTO: Te Paso La Pelota

Más allá de la conquista, la Copa Dante Cantarutti representó una instancia importante de preparación para el seleccionado santacruceño, que se alista para disputar los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía, previstos en la Región de Los Ríos, Chile.

En ese contexto, el título obtenido en Río Turbio constituye un respaldo deportivo y anímico para el plantel conducido por Medina, que continúa trabajando con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a una de las competencias juveniles más importantes de la Patagonia.

La posibilidad de medirse ante distintos equipos durante el certamen permitió sumar rodaje, fortalecer el funcionamiento colectivo y evaluar el nivel del grupo frente a nuevos desafíos competitivos.

Con la Copa Dante Cantarutti en sus manos, Santa Cruz Sub-18 cerró una actuación destacada y renovó sus aspiraciones para lo que viene. El campeonato no solo premia el rendimiento del equipo durante el fin de semana, sino que también refleja el trabajo que se desarrolla en el vóley provincial y el potencial de sus jóvenes deportistas.