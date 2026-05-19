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Con el acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz, la delegación provincial inició su participación en los Juegos EPaDe 2026 con una intensa primera jornada en las sedes de Neuquén, La Pampa y Viedma.

Los equipos y atletas que representan a la provincia mostraron compromiso, esfuerzo y orgullo en cada disciplina, dejando en claro que el deporte santacruceño continúa creciendo y consolidándose en la región.

En atletismo, los jóvenes tuvieron una destacada actuación en la pista de la Ciudad Deportiva de Neuquén, con resultados importantes en lanzamiento de bala, carreras de 600 y 80 metros llanos, además de salto en alto. Cada intervención reflejó la preparación y el trabajo realizado durante los meses previos.

El vóley provincial también tuvo su estreno en La Pampa. El equipo femenino enfrentó a las locales en un partido de alto nivel y cayó por 3 a 0, aunque dejó una buena imagen de cara a lo que viene. Por su parte, el masculino disputó dos encuentros en la misma jornada: primero ante Chubut y luego frente a La Pampa, ambos con resultados adversos.

En básquet, la rama masculina debutó en Viedma frente a Río Negro en un partido muy parejo que terminó 70 a 62 a favor de los locales. En tanto, el conjunto femenino tuvo un inicio auspicioso al vencer a La Pampa por 55 a 37, con un juego sólido y colectivo que le permitió marcar diferencias claras en el tanteador.

El ciclismo comenzó sus actividades con entrenamientos en el Autódromo de Toay, en La Pampa, donde los representantes santacruceños se prepararon para la prueba de rally por vueltas que se iniciará ese miércoles.

1 de 8 | Santa Cruz comenzó a competir en los EPaDe 2026. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ. 2 de 8 | Santa Cruz comenzó a competir en los EPaDe 2026. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ. 3 de 8 | Santa Cruz comenzó a competir en los EPaDe 2026. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ. 4 de 8 | Santa Cruz comenzó a competir en los EPaDe 2026. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ. 5 de 8 | Santa Cruz comenzó a competir en los EPaDe 2026. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ. 6 de 8 | Santa Cruz comenzó a competir en los EPaDe 2026. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ. 7 de 8 | Santa Cruz comenzó a competir en los EPaDe 2026. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ. 8 de 8 | Santa Cruz comenzó a competir en los EPaDe 2026. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ.

El fútbol masculino tuvo un gran debut al vencer por 2 a 0 a Neuquén, con goles de Diego Armando Grance y Gonzalo Maza, sumando sus primeros tres puntos en la zona. El equipo femenino cayó ante Neuquén por 4 a 0, aunque ya se prepara para enfrentar a Chubut en busca de revancha y mejores resultados.

El judo Santa Cruz también dijo presente en La Pampa, con la obtención de tres medallas de bronce en la primera jornada de competencias individuales. Román Serangueli, Marcos Pedroso y Aaron Suarez fueron los protagonistas de estas conquistas que llenan de orgullo a la provincia. Las competencias continuarán con pruebas por equipos y el inicio de la rama femenina.

Finalmente, el handball tuvo su debut en Neuquén. El equipo masculino cayó ante Río Negro por 31 a 22, mientras que el femenino fue derrotado por Neuquén por 27 a 20. Ambos planteles se preparan para sus próximos compromisos frente a La Pampa, con la convicción de seguir creciendo en cada presentación.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración -mediante la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación- celebraron “el esfuerzo, la entrega y la pasión de cada uno de los atletas y equipos que representan con orgullo a Santa Cruz en esta edición de los Juegos EPaDe 2026; reafirmando el compromiso de la gestión del gobernador Claudio Vidal con las políticas de desarrollo deportivas como herramienta de transformación”.

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