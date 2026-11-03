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Santa Cruz vuelve a ser protagonista de una de las competencias juveniles más importantes del país. Más de 350 deportistas de distintas localidades de la provincia viajaron rumbo a Mar del Plata para representar los colores santacruceños en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, una cita que reúne a más de 8.000 participantes de todo el territorio argentino.

Tras un extenso viaje, los representantes provinciales arribaron a Mar del Plata, donde compartieron una cena grupal y comenzaron a prepararse para una semana cargada de desafíos, emociones y nuevas experiencias. Luego realizaron las acreditaciones correspondientes y recibieron la indumentaria oficial de Santa Cruz, un momento especial que marcó la previa de la competencia.

La apertura oficial se llevó adelante en el Polideportivo Islas Malvinas, con una gran celebración que reunió a las delegaciones de todo el país. De esta manera, quedaron inaugurados los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, que cuentan con 38 disciplinas deportivas, 31 convencionales y siete adaptadas, y se extenderán hasta el 7 de noviembre.

Con la ceremonia inaugural concluida, llegó el momento de salir a competir y comenzar a escribir las primeras páginas de esta participación santacruceña.

Uno de los primeros resultados destacados llegó desde el futsal masculino, donde el seleccionado provincial consiguió una importante victoria por 6 a 4 frente a Santa Fe. El equipo, integrado mayoritariamente por jugadores de El Calafate y con dos refuerzos provenientes de Caleta Olivia y Pico Truncado, tuvo un debut positivo y comenzó con el pie derecho su camino en la fase de grupos. El plantel está conformado por Teo Cheda, Mateo Medina, Agustín Solari, Jano Basualdo, Lautaro Morano, Ciro Ezequiel Villagrán, Dilán Valentín Ancalepi, Mariano Giménez, Bautista Giménez y Bastián Bravo, bajo la conducción técnica de Fabio Mamani, acompañado por Marco Antonio Solís Martini.

El handball masculino también celebró en su presentación, al imponerse por 2 a 1 frente a Santa Fe y conseguir su primera victoria en la competencia. Por su parte, el fútbol femenino tuvo una jornada de buenos resultados, con un triunfo por 2 a 0 ante Jujuy en el debut y un empate 1 a 1 frente a Catamarca en su segunda presentación, sumando puntos importantes para continuar en carrera.

En levantamiento olímpico de pesas, las representantes santacruceñas Candela Santana, de Puerto San Julián, y Pía Aylin Caballero, de Perito Moreno, tuvieron una destacada participación y consiguieron clasificarse a las finales A y B, respectivamente. Ambas deportistas cuentan con el acompañamiento del cuerpo técnico integrado por Daniela Velázquez, de Puerto San Julián, y Camila Belén Ávila, de Perito Moreno.

El bádminton también tuvo su estreno en esta edición de los Juegos, con participación santacruceña en las modalidades individuales masculina y femenina y en dobles mixtos. En el Complejo Deportivo Nautilus, el seleccionado provincial consiguió victorias frente a Santa Fe, Córdoba, Catamarca y Salta, aunque también registró derrotas ante Neuquén y CABA. El equipo está integrado por Isabela Avaca, de Río Gallegos; Nataniel Efraín Martínez, de 28 de Noviembre; y Yesica Beatriz Peralta, Darío Fabián Cantero Cárdenas y Bryan Emanuel Huentemilla, representantes de Jaramillo-Fitz Roy. La conducción técnica está a cargo de Diego Hernández, de Río Gallegos.

Otra de las buenas noticias llegó desde el breaking, donde Eluney Zárate, representante de Pico Truncado, consiguió avanzar a las semifinales en la categoría Top Rock, luego de una destacada presentación. La deportista cuenta con el acompañamiento de su entrenador Ayrton Pla.

En beach vóley femenino, la dupla santacruceña tuvo un exigente estreno frente a Jujuy, en un encuentro muy disputado que terminó con victoria del conjunto jujeño por 21-12, 17-21 y 15-11. A pesar de la caída, las representantes provinciales continúan con su participación y buscarán recuperarse en sus próximos compromisos.

En vóley masculino, el seleccionado santacruceño también tuvo su estreno. En su primera presentación, los representantes provinciales cayeron por 2 a 0 frente a Tucumán. Más allá del resultado, el equipo continúa su camino en la competencia con el objetivo de seguir creciendo partido a partido.

La presencia de Santa Cruz también se extiende al deporte adaptado, con deportistas que forman parte de esta importante convocatoria nacional y que representan el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento de las distintas disciplinas. Su participación vuelve a poner en valor el deporte como una herramienta de inclusión, integración y generación de oportunidades.

De esta manera, la delegación santacruceña transita una nueva experiencia nacional con resultados que comienzan a reflejar el trabajo realizado durante todo el año en cada localidad de la provincia. Detrás de cada presentación hay horas de entrenamiento, acompañamiento familiar, compromiso de entrenadores y el esfuerzo de instituciones deportivas que hacen posible que estos jóvenes lleguen a representar a Santa Cruz.

Para muchos, estos Juegos Evita significan la culminación de una etapa deportiva; para otros, el comienzo de un camino que puede abrir nuevas oportunidades y desafíos. Sin embargo, todos comparten el mismo sentimiento: llevar los colores de Santa Cruz a lo más alto y disfrutar de una experiencia que quedará para siempre en sus recuerdos.

Con las competencias en pleno desarrollo y todavía mucho por disputar, Santa Cruz continúa escribiendo su historia en Mar del Plata. Más de 350 deportistas, numerosas localidades representadas y una misma bandera unen a esta delegación que busca dejar su huella en una nueva edición de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026.