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Con la participación de escaladores de El Calafate, El Chaltén, Caleta Olivia, Río Gallegos y Río Grande, más una numerosa presencia de público local, se desarrolló en las instalaciones del Club Andino de la capital provincial un nuevo Campeonato Regional clasificatorio a los JIP.

Comenzando por la rama masculina, los clasificados fueron Felipe Barbero de El Calafate y Tobías Lipshitzh de El Chaltén, quedando como clasificados suplentes Tomás Fourcade de El Calafate y Lucas Viamonte de El Chaltén.

Por el lado femenino, las clasificadas fueron Almendra Castillo de El Chaltén y Santina Agriello de El Calafate, quedando como suplentes Guadalupe Díaz de Río Gallegos y Lucía Karles de El Calafate.

Escaladora de El Calafate en plena competencia. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Cabe destacar que los profesores a cargo de las delegaciones de las distintas localidades fueron Gastón Chalub de Río Gallegos, Greta Cherry de El Calafate y Jerónimo Cañellas de El Chaltén.

“Estamos muy contentos porque básicamente esto es lo que buscamos”

El presidente del Club Andino de Río Gallegos Ramiro García dialogó con el móvil de La Opinión Austral cuando se estaban desarrollando las finales de la categoría mayores y manifestó que desde la comisión directiva del club estaban muy contentos con la convocatoria de los competidores y del público en general.

“Uno de los objetivos del club es tratar de promover la actividad y darla a conocer. Que la comunidad conozca que este deporte no es sólo como se ve en las películas de riesgo, sino que es una actividad que nos permite hacerla ‘indoor’, en un muro artificial, lo que implica que la podemos desarrollar todo el año” expresó.

“Tenemos lugares de clase mundial, donde vienen turistas de todo el mundo, especialmente a El Chaltén, pero también a otros lugares. Y tenemos el lujo de poder ir un fin de semana y estar practicando en esos lugares.”

Asimismo, invitó a la comunidad a acercarse a conocer el club y buscar la propuesta que más se acomode a sus necesidades. “Tenemos clases para todas las edades, incluso clases con muros libres. Los invitamos que vengan a la sede toda la semana después de las 16 horas y puedan conocer las propuestas” detalló.

Ramiro García, presidente del Club Andino Río Gallegos. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por último, mencionó las próximas competencias que tienen por delante: el campeonato regional que se desarrollará en El Calafate el 18 de abril y los mencionados JIP, que se llevarán adelante en la sede Río Gallegos con competidores de las seis provincias patagónicas.

La Escalada como deporte Olímpico.

El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó la inclusión de la Escalada Deportiva en los Juegos Olímpicos de 2016 celebrados en Río de Janeiro pero recién en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 tuvo su primera aparición.

Finalmente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tuvo su debut oficial. Si bien la competencia mantuvo el nombre, la realidad es que las competiciones se desarrollaron entre julio y agosto de 2021 debido a la pandemia.

Modalidades

La escalada deportiva se divide en tres modalidades distintas: velocidad (speed), búlder o bloque (boulder) y dificultad (lead).

La modalidad de velocidad implica una carrera explosiva donde dos escaladores compiten simultáneamente para llegar primero a la cima en un muro de 15 metros con inclinación de 5 grados. En la modalidad búlder o bloque el objetivo es resolver rutas cortas en un muro de 4.5 metros sin cuerdas y gana quien complete la ruta en el menor número de intentos posibles dentro de un tiempo limite.

Y en la modalidad de dificultad los atletas intentan subir lo más alto posible en un muro de más de 15 metros en un solo intento y con un tiempo límite. Cuanto más alto llegan y más presas (puntos de apoyo) alcanzan, más puntos obtienen.