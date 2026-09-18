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Los deportes electrónicos tienen este fin de semana un importante punto de encuentro en Río Gallegos. Desde este viernes 18 y hasta el domingo 20 de septiembre se desarrolla la Santa Gamer Show, una propuesta que reúne competencias de esports y distintas expresiones de la cultura gamer y pop en el Centro Cultural Santa Cruz.

En una entrevista realizada por LU12 AM680, Kenneth McLean, uno de los organizadores del evento, brindó detalles de una iniciativa que cuenta con más de 150 competidores inscriptos y que busca convertirse en un espacio de referencia para la comunidad gamer de Santa Cruz.

“Más que un torneo de eSport también tiene muchas cosas relacionadas a la cultura pop”, explicó McLean durante su charla con el programa De Todo Un Poco, al remarcar que el objetivo es reunir a la comunidad y ofrecer una propuesta que pueda ser disfrutada por toda la familia.

La programación incluye competencias de Counter-Strike, League of Legends, FC 26, Clash Royale, Mortal Kombat y Just Dance, entre otras disciplinas. En el caso de Counter-Strike y League of Legends, se desarrollarán torneos presenciales de cinco jugadores por equipo, con partidas que requieren estrategia, coordinación y trabajo colectivo.

Una de las propuestas que más sorprendió a la organización fue Just Dance, que reunió a más de 18 participantes. La disciplina combina videojuegos y baile, ya que los jugadores deben reproducir frente a una pantalla los movimientos que aparecen en el juego.

El evento también tendrá una importancia particular para los jóvenes que participan de las competencias de FC 26 y Clash Royale, ya que esas categorías funcionan como clasificatorios para los Juegos Nacionales Evita. Los representantes que resulten clasificados tendrán la posibilidad de viajar a Mar del Plata para representar a Santa Cruz junto a los deportistas de las disciplinas convencionales.

McLean explicó que no es necesario estar federado para participar y que existen requisitos específicos de edad únicamente en las categorías que funcionan como clasificatorios. En el resto de los torneos no hay límite de edad, lo que permite encontrar equipos y participantes de diferentes generaciones.

Más allá de las competencias principales, la Santa Gamer Show propone una agenda amplia para quienes se acerquen al Centro Cultural Santa Cruz. Habrá torneos de Mario Kart, arcades clásicos, Super Mario y Metal Slug, competencias de Pokémon y Yu-Gi-Oh!, un torneo de Catán, realidad virtual y una sala de escape, además de actividades relacionadas con el cosplay y el K-Pop.

La entrada es libre y gratuita, y desde la organización invitan a las familias a acercarse durante las tres jornadas para conocer de cerca el mundo de los videojuegos y los esports.

Una disciplina que busca profesionalizarse

Durante la entrevista con LU12 AM680, McLean también puso el foco en el crecimiento de los esports y en la necesidad de comenzar a pensar a los videojuegos competitivos desde una perspectiva deportiva y profesional.

“Tenemos más de 150 competidores inscriptos”, destacó, y señaló que incluso quedaron varias disciplinas fuera de esta primera edición por cuestiones de espacio y organización. Entre los juegos que podrían incorporarse en una próxima edición mencionó Assetto Corsa, Valorant y Mobile Legends.

Para el organizador, el fenómeno excede a quienes compiten frente a una computadora o una consola. También existe una industria vinculada al streaming, la creación de contenidos, las transmisiones, las cámaras, la producción y la edición audiovisual.

En ese sentido, sostuvo que la intención es que los esports puedan comenzar a contar con espacios de entrenamiento y acompañamiento similares a los de otras disciplinas deportivas, incluyendo aspectos vinculados al trabajo físico, cognitivo, la motricidad fina, la estrategia y el juego en equipo.

McLean también se refirió durante la entrevista al debate sobre el uso de pantallas y diferenció entre el consumo pasivo de contenidos y aquellos videojuegos que requieren concentración, coordinación y toma de decisiones.

Como ejemplo mencionó League of Legends, donde cada integrante del equipo cumple una función determinada y debe tomar decisiones en tiempo real junto a sus compañeros. También destacó el vínculo entre los simuladores de automovilismo y el deporte motor.

La Santa Gamer Show busca así dar un primer paso hacia una escena de esports más organizada en Santa Cruz. Con más de 150 competidores y una agenda que combina deporte electrónico, entretenimiento y cultura pop, el evento propone durante este fin de semana un espacio para que jugadores, familias y aficionados conozcan una disciplina que continúa ampliando su lugar dentro del mundo deportivo.

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