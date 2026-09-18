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El golf de Río Gallegos vuelve a ponerse en movimiento. Este sábado 19 de septiembre, el Río Gallegos Golf Club dará inicio a la temporada 2026/27 con la primera fecha del Campeonato del Club, una de las competencias más importantes del calendario de la institución.

La jornada se disputará bajo la modalidad Medal Play a 18 hoyos y tendrá además un atractivo especial: otorgará clasificación para la Copa Match Play Apertura. El torneo estará dividido en las categorías Mixta Gross, Mixta Neto de 0 a 20,9 y Mixta Neto de 21 a 54.

En diálogo con LU12 AM680, el presidente del Río Gallegos Golf Club, Agustín Paradelo, explicó que este año la actividad pudo comenzar antes de lo habitual gracias a las condiciones que dejó el invierno.

“Este año, por suerte, pudimos arrancar más temprano. Esta temporada nos dio la posibilidad ya desde fines de agosto, principios de septiembre, de comenzar a jugar”, señaló Paradelo durante la entrevista realizada en los estudios de la radio.

El Campeonato del Club se desarrolla a través de distintas fechas durante el año y acumula puntos para definir al campeón de la temporada. Paradelo explicó que se trata del torneo insignia de la institución y que el objetivo es que cada jornada tenga la mayor participación posible.

La primera fecha tendrá además la particularidad de combinar el inicio del Campeonato del Club con la clasificación para la Copa Match Play. Se trata de una modalidad diferente al tradicional Medal Play, ya que propone enfrentamientos directos entre dos jugadores, hoyo por hoyo, hasta definir quién avanza.

“Es una competencia que se juega mano a mano con fase eliminatoria”, explicó Paradelo, quien destacó que el formato resulta “muy divertido” y genera una dinámica diferente porque existe una competencia directa entre los jugadores.

El presidente del Río Gallegos Golf Club junto a los periodistas de LU12 Carlos Saldivia y Nicolás Boccalon.

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Una cancha que sigue creciendo

Uno de los grandes desafíos del club continúa siendo el mantenimiento y la mejora permanente del campo. Paradelo contó que este invierno no fue tan duro como en otras temporadas, aunque dejó una importante cantidad de humedad.

“Tenemos más humedad que otros años, todavía se ve la humedad en el campo. Hay mucha agua, tenemos varias lagunas”, relató.

En una cancha de golf, las condiciones del césped tienen una incidencia directa sobre el desarrollo del juego. Los greens, fairways y sectores de salida requieren trabajos durante todo el año, incluso cuando la actividad competitiva se encuentra detenida.

Por eso, el club mantiene una política de mejoras constantes. Paradelo adelantó que para noviembre está prevista una obra importante vinculada a la siembra de uno de los fairways, además de trabajos relacionados con el sistema de riego, maquinaria y mantenimiento general.

El presidente también destacó el trabajo realizado durante los aproximadamente 25 años de historia de la institución. Desde los primeros hoyos hasta el desarrollo actual del campo y el clubhouse, diferentes comisiones y socios fueron dejando su aporte.

“Es un club que nació con los socios y se desarrolló por los socios, se construyó por los socios”, remarcó.

Esa historia también explica el desafío que supone sostener una cancha de golf en Río Gallegos. La dimensión del campo, las condiciones climáticas y las necesidades de riego y mantenimiento demandan un esfuerzo permanente.

Imagen del Clubhouse del RGFC.

Paradelo reconoció que uno de los grandes objetivos a futuro es poder recibir competencias de mayor jerarquía, aunque para ello todavía queda camino por recorrer en cuanto al desarrollo y las condiciones del campo.

Mientras tanto, el club mantiene sus vínculos con instituciones de Río Grande, Punta Arenas y Ushuaia y forma parte de la estructura de la Federación de Golf del Sur y de la Asociación Argentina de Golf, lo que permite a sus jugadores participar de competencias fuera de la ciudad.

Otro de los objetivos de la institución es recuperar una escuela de menores. Paradelo reconoció que se trata de una de las cuestiones pendientes de la actual gestión, aunque está dentro de los proyectos para los próximos tiempos.

Vista desde uno de los sectores del campo de juego.

El interés de los chicos por la actividad, según contó, quedó demostrado durante la Expo Deportes, donde el club presentó un simulador de golf que tuvo una gran convocatoria.

“Fue el stand que más visitas tuvo en todo el fin de semana”, recordó el dirigente, quien destacó la facilidad con la que los más jóvenes se sienten atraídos por la experiencia.

La intención es continuar derribando prejuicios y mostrar que el golf puede ser una actividad accesible para quienes quieran conocerla. En ese sentido, Paradelo remarcó durante la entrevista con LU12 AM680 que el Río Gallegos Golf Club mantiene sus puertas abiertas.

“Las puertas están abiertas. Solamente depende de las ganas y el entusiasmo que tengan por conocer un deporte nuevo y vincularse”, expresó.

La primera fecha del Campeonato del Club será este sábado y marcará oficialmente el comienzo de una nueva temporada para el golf de Río Gallegos. Con competencia, proyectos de infraestructura y el objetivo de sumar nuevos jugadores, el club buscará seguir consolidando una actividad que, año tras año, intenta dar un nuevo paso adelante.

Otra imagen del campo de juego Eduardo “Lalo” Harris.