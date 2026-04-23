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Se llega ahora a un momento donde no se puede flaquear para nada, ni intentar empates ni situaciones peores porque se esta en etapa de definiciones y ya no hay vuelta atrás ni nada por el estilo y de yapa, con la posibilidad de empates sustanciales en la zona mas alta de la tabla.

Esto tiene relación con la fecha que se disputa este domingo, donde los buenos chicos de Escorpión que habían pasado al frente al semana pasada, tiene fecha libre por lo que proceden al descanso pero ni para los rabioles del domingo, porque la posibilidad de que pierdan la posición es mas que probable, dado que los dos que los siguen a un solo punto de distancia, juegan su fecha para intentar pasar a liderar el torneo a falta de una sola fecha.

Con el cuchillo entre los dientes aparecen los de UPP y los del Boxing, con los petroleros que tienen por delante un encuentro con Ferrocarril, donde los chicos de Belmonte vienen medio golpeados después de que en el clasificatorio los albiverdes le pegaran una paliza considerable (6 a 1) sin intención debe de haber aclarado Matías Clavel, pero los sacudieron feo y esto los puede amilanar para encarar el partido de este domingo.

Los del Boxing encaran el primer partido en cancha celeste contra los dueños de casa y si ganan pasan también al frente por lo que se puede dar otro singular empate y habrá que ver las diferencias de goles y esas cosas, donde hasta ahora los albiverdes podrían ir adelante, por lo que las cosas para los de Escorpión es mirar desde la casa como te sacan de la punta sin miramientos y te dejan segundo o tercero según los resultados.

Lo cómico sería que ambos emprendedores como los petroleros y los albiverdes empataran, y entonces se produce una triple igualdad en la punta y con los bancarios ganando sobre Unión Santacruceña, los de Padín subirían al primer lugar y a mirarse en el espejo para decirse malas palabras, pero mas que divertidas para nosotros que la miramos de afuera.

De todos modos los bancarios enfrentan a Unión que no viene nada bien, que viene de empatar con Ferro que tampoco logró mucho, por lo que es casi un partido de compromiso para ellos, pero un encuentro que puede ser fundamental para Bancruz y sus santas intenciones y encima se jugará en cancha de la Avenida Asturias porque una hora antes arrancarán los petroleros jugándose con los de Ferrocarril.

La fecha se completa con los chicos de Defensores enfrentado a Boca donde el “Mono” Martínez no tendrá contemplaciones y pretenderá aplastarlos, por lo que los otros intentarán superar esta contingencia y no quedar pegados a otro resultado de esos que los hacen esconderse en los camarines, pero claro, si no le contamos como están sumando antes del mediodía del domingo, no se entiende lo que tratamos de explicar y entonces aseveramos que Escorpión suma 12, pero UPP y Boxing suman 11 y Bancruz 9 por ahora, el cuarteto de la definición que no toca zambas precisamente ni tampoco chacareras.

El resto esta mas lejos y sin chances por lo que “aqui están..estos son…” y alguno de los cuatro se queda con lo máximo, y el problema es que tenemos que esperar dos semanitas mas par saber quien le pone el cascabel al gato, porque la lógica la guardaron en la parte de arriba del ropero, y lo que manda son los números en la cancha y así estamos, a pura elucubración.

Si paran la lluvia

Pero la lluvia de goles que tuvo la fecha anterior con 30 goles en cinco partidos, algo inusual pero posible aunque se espera menos para esta sexta oportunidad con Lago Argentino como juez desde la casa con fecha libre, por lo que Newells encara la cuestión con Calafateños que viene de caer con Esperanza por 7 a 0 nada menos por lo que pretende reaccionar al igual que Talleres que deberá enfrentar al polentoso Cañadón, con los cordobeses que cayeron estrepitosamente por 9 a 0 con Argentinos en la fecha anterior.

Estos últimos se medirán con Juveniles, mientras que el Deportivo Esperanza lo hará contra Patagonia, y Esperanza viene agrandado después del 7 a 0 de la semana anterior con Calafateños, pero habrá que ver que pasa, mientras que el listado lo cierra Gendarme Amarilla que se medirá con el Atlético, que viene de ganar 7 a 3 con Juveniles en la anterior y así están las cosas.

Racing estudia de afuera con fecha libre

Con mas tranquilidad en la zona centro Cruz del Sur recibe a Júpiter en Gobernador Gregores y en San Julián, los de Independiente tienen la visita de Atlético de Santa Cruz mientras que otros que viajan son los del Sportivo, porque los de Huracán también los esperan en la cancha gregorense y finalmente con mas calma, Argentinos del Sud de Piedra Buena recibe al Atlético de San Julián.

Panorama mas tranquilo aunque desde adentro no lo parece tanto, donde tendremos que hablar de los costos muy pronto, porque los números se van al cielo en cada fin de semana y esto complica la cuestión, y habrá que estudiar el tema con cierta prudencia pero por ahora, esto se juga así como contamos, y después veremos.