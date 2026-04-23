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“Me sentí muy bien. Fue muy divertido todo. Estaba un poco nervioso para la final pero fue divertido” comentó el flamante campeón que se impuso en la final a Juan Araya y Agustino Espinosa de Neuquén, a Tomás García de Chubut, a Ignacio Catalano de Río Negro y a su coterráneo Felipe Barbero.

Tobías comentó que ahora se prepara de la mejor manera para competir en el Torneo Nacional Juvenil que se disputará en la ciudad de Esquel los primeros días de mayo. A este certamen irán alrededor de quince escaladores de El Calafate y dieciséis de El Chaltén.

“Tengo muchas expectativas porque creo que va a estar bueno, y como objetivo voy para quedar en el podio y poder clasificar al Mundial Juvenil”.

Sobre su rutina de entrenamiento explicó que se entrena seis días a la semana, “tengo cuatro días de escalada y tres días de físico”, aclarando que un día hace doble turno.

En cuanto a los desafíos que tiene por delante, expresó que uno puede ser volver a participar del Mundial Juvenil (NdeR: compitió el año pasado en el Mundial que se disputó en Finlandia).

FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

“También puede ser pasar a una final de algún torneo internacional, sea sudamericano o panamericano”. En ese sentido, explicó que quienes clasifican a estos torneos son los primeros tres clasificados del Torneo Nacional.

Actualmente, Tobías no tiene sponsors más allá de algún contacto con alguna marca que le provee algún producto para hacer publicidad, pero nada formal ni oficial.

Sobre sus inicios en el deporte, contó que sus primeros contactos fueron acompañando a su papá a escalar en roca cuando tenía apenas 4 años y luego comenzó a escalar en muro indoor ya a la edad de 8 años.

Finalizando la entrevista, el escalador de El Chaltén invitó a la comunidad a que se sume a la escalada.

“Vengan al muro algún día a probar la escalada, porque es un deporte muy lindo que falta que se haga más conocido a nivel nacional porque hay muy pocas personas que lo practican pero es un deporte hermoso” reveló Tobías que tiene como sueño máximo llegar a una cita olímpica.