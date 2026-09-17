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Los equipos santacruceños volverán a salir a la cancha este domingo para disputar una nueva fecha del Torneo Regional Federal Amateur, en una jornada que tendrá tres encuentros correspondientes a las Zonas 3 y 4 y que pondrá nuevamente en juego puntos importantes en la pelea por avanzar en la competencia.

En la Zona 3, la actividad comenzará a las 15 horas en El Calafate, donde Deportivo Esperanza recibirá a Escorpión de Río Gallegos en el Estadio Municipal Héctor “Pocho” Gómez. El encuentro tendrá como árbitro principal a Nicolás Graves, acompañado por Carlos Ramírez y Alfio Moreno como asistentes, todos representantes de Río Gallegos.

El partido enfrentará a dos de los principales protagonistas de la zona, ya que tanto Escorpión como Esperanza llegan con siete puntos después de tres presentaciones. El conjunto de Río Gallegos se encuentra actualmente en la primera posición por diferencia de gol, mientras que el elenco de El Calafate ocupa el segundo lugar, por lo que el duelo tendrá un valor especial en la lucha por las posiciones de privilegio.

La fecha continuará a las 16 horas en Río Gallegos, donde Bancruz recibirá a Santa Cruz de Río Turbio en la cancha “Gustavo Andrés Soules” del Hispano Americano.

Fabio Kiona será el árbitro principal y estará acompañado por Javier Vera y Franco Telias como árbitros asistentes. La terna será de Piedrabuena.

Bancruz llega a este compromiso con tres puntos, mientras que Santa Cruz de Río Turbio todavía no pudo sumar en sus tres partidos disputados. Ambos equipos buscarán una victoria que les permita reposicionarse en la Zona 3.

Por la Zona 4, en tanto, Atlético San Julián será local de Deportivo Río Mayo desde las 14 horas. El encuentro se disputará en la cancha de Atlético y tendrá como árbitro principal a Pedro Posatini, con Mauricio Echave y Matías Luna como asistentes. Todos pertenecen a Río Gallegos.

Atlético San Julián llega como líder de la zona con seis puntos y buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en lo más alto. Deportivo Río Mayo, que todavía no consiguió sumar, irá en busca de sus primeros puntos en el certamen.

En esta jornada quedará libre Boxing, que suma tres unidades y ocupa el segundo lugar de la tabla. Los tres equipos de la zona llevan disputados dos partidos.

Con nuevos compromisos en El Calafate, Río Gallegos y San Julián, los representantes de Santa Cruz afrontarán una jornada importante dentro del Torneo Regional Federal Amateur, con puntos que pueden comenzar a marcar diferencias en la carrera por la clasificación.