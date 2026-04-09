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“Gracias a Dios tenemos el acompañamiento de todos los técnicos y boxeadores. Queremos mostrar el trabajo que se viene haciendo en las escuelas y en los gimnasios” expresó Dante Hindie, organizador de esta primera edición de “Boxeo, sudor y gloria”.

El evento contará con la presencia de peleadores del interior de la provincia como así también de Tierra del Fuego, Chubut y Punta Arenas, Chile.

“Serán 14 peleas, todas amateur pero de muy buen nivel. A partir de la séptima pelea son boxeadores avezados con mucho rodaje” sostuvo Hindie.

Diego Lozano tendrá pelea revancha contra un boxeador de Gobernador Gregores al que ya venció por puntos.

Uno de los protagonistas de la velada será el boxeador Diego Lozano, que se medirá en una pelea revancha contra el púgil Claudio “el formo” Rojas, de la localidad de Gobernador Gregores.

En la última pelea entre ambos que tuvo lugar en El Calafate, Lozano venció por puntos. Pero en esta oportunidad aseguró a LU12 que irá en busca del KO.

El boxeador de 31 años, que actualmente entrena con Pablo Cárcamo en The Fighter, hizo un repaso de sus inicios. “Arranque el año pasado. Venimos bien, con una linda experiencia, un lindo boxeo, mejorando en todas las peleas y esperando el día sábado con muchas ansias.”

“La Araña” Almonacid hará su debut en el boxeo. “Quiero que no queden dudas de mi capacidad con las manos”.

Por el lado de Héctor “la araña” Almonacid, estará enfrentándose al calafateño Kevin Villafañez, en lo que marcará su debut absoluto en el boxeo.

“El año pasado fui a todos los festivales que organizó Dante como espectador y siempre me picaba esas ganas de estar ahí arriba y probarme. Así que estoy encetando de ser parte de esta cartelera” expresó.

Sobre su rival, indicó que es alguien a quien respeta mucho pero al que saldrá a finalizar desde el primer minuto.

“Tiene cinco peleas en boxeos y compitió también en kick boxing y karate. Va a ser una pelea netamente deportiva pero desde el momento cero voy a salir a finalizarlo para que no quede ninguna duda” arremetió.

En ese sentido, dijo que mucha gente duda de su capacidad con las manos porque están acostumbrados a verlo pelear en el piso.

“En mis peleas no he usado tanto las manos porque soy muy superior en otros terrenos. Pero desde enero del año pasado venimos trabajando con Dante el golpe de manos, el golpe de KO”.

En esa línea, dijo que esta una posibilidad más para la gente de verlo pelear acá, que esto lo toma como un inicio de su carrera y anticipó que este año tendremos un peleador de Río Gallegos en las grandes ligas.

“Será una prueba para mí. A esta altura de mi carrera podría haberme ido a otro lado y jamás lo hice porque creo que hay que apostar acá y es justamente eso, allanar el camino para los que vienen atrás” manifestó.

Cabe destacar que la pelea estelar de la noche será la que enfrente a Damián “chelo” Arias contra Marcelo “el boxi” Morales por el título vacante de la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs (A.M.B.A.P.A).

Otras peleas destacadas serán las que animen Jesús Millalonco vs Rodrigo Pereyra y Facundo León vs Luciano Córdoba.

En definitiva, la suerte está echada. El sábado Rïo Gallegos se vestirá de gala para vivir una velada boxística que promete grandes peleas y más de un KO. Para los amantes de este deporte no hay excusas. La cita tiene fecha, hora y lugar.