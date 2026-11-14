Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Torneo Anual 2026 de la Primera B, organizado por la Liga de Fútbol Sur de Río Gallegos, entra en una de sus etapas decisivas con la disputa de las semifinales, instancia que tendrá a cuatro equipos en busca de un lugar en la gran final de la competencia.

La programación tendrá dos atractivos encuentros que prometen intensidad y emoción. En el primer turno, desde las 15:00 , Argentinos del Sur se enfrentará a Cagliari FC “A”, en un cruce que abrirá la jornada semifinal y donde ambos conjuntos buscarán dar un paso fundamental hacia la definición del campeonato.

Posteriormente, a partir de las 16:30 , será el turno de Sipger, que tendrá como rival a Unión Santacruceña “B”. Ambos equipos llegan a esta instancia con el objetivo de conseguir el triunfo que les permita seguir en carrera por el título.

Los dos compromisos se desarrollarán este domingo 15 de noviembre en el Gimnasio Municipal Indio Nicolai , escenario de una jornada que concentrará la atención del futsal local.

Unión Santacruceña “B” jugará el pase a la final contra SIPGER.

Con cuatro equipos y dos lugares disponibles para la final, las semifinales representan un momento clave en el calendario de la Primera B. La expectativa está puesta en el rendimiento de los protagonistas, que buscarán imponer sus condiciones y alcanzar el partido decisivo del Torneo Anual 2026.

La pelota comenzará a rodar a las 15:00. El futsal de Río Gallegos se prepara para vivir una tarde de definiciones, pasión y grandes emociones.



