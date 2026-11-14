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Santa Cruz es escenario de una de las manifestaciones deportivas y conmemorativas más significativas de la Patagonia. La cuarta edición de la Ultramaratón Homenaje a los 44 Héroes del ARA San Juan propone un desafío de aproximadamente 570 kilómetros que atraviesa distintos puntos de la provincia, uniendo localidades y comunidades bajo una misma consigna: mantener viva la memoria de los 44 tripulantes que perdieron la vida a bordo del submarino argentino.

La travesía comenzó el jueves 12 de noviembre, con una particularidad que marca esta edición: por primera vez, la largada se realizó desde el Glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional Los Glaciares. La iniciativa representa un nuevo capítulo en una propuesta que combina resistencia física, compromiso colectivo y profundo respeto por quienes forman parte de la memoria nacional.

El recorrido está organizado en 13 postas de aproximadamente 44 kilómetros cada una, una distancia que representa simbólicamente a los 44 tripulantes del submarino. En esta oportunidad participan 44 corredores, distribuidos en duplas y grupos de cuatro o cinco integrantes, que se relevan durante el trayecto y trasladan una bandera conmemorativa con las imágenes de los submarinistas.

Una travesía que une Santa Cruz de punta a punta

Desde el Glaciar Perito Moreno, el recorrido continúa por El Calafate y distintos tramos de las rutas provinciales 11, 60 y 15, para luego avanzar hacia La Esperanza y la Cuenca Carbonífera.

En su paso por el sur provincial, la ultramaratón atraviesa localidades como Río Turbio, 28 de Noviembre y Rospentek, además de sectores de la emblemática Ruta Nacional 40, antes de continuar rumbo a Río Gallegos.

La exigencia deportiva es considerable. Los relevos se desarrollan tanto de día como de noche, por caminos de asfalto y ripio, en una modalidad que demanda preparación física, fortaleza mental y una importante organización logística. Cada posta requiere aproximadamente cinco horas y media de esfuerzo.

Los primeros 44 kilómetros estuvieron a cargo de Mariela Muñoz, de El Calafate; Vilma Monsalvo, de Los Antiguos; y Katy Cisneros, Carolina Vega y Sebastián Mamani, de Río Gallegos, quienes tuvieron la responsabilidad de poner en marcha esta edición.

Antes de la partida, además, la organización realizó un gesto simbólico al entregar una bandera al Parque Nacional Los Glaciares, en agradecimiento por haber recibido por primera vez el inicio de la travesía.

De un homenaje individual a una ultramaratón provincial

La historia de esta iniciativa comenzó en 2017, semanas después del hundimiento del ARA San Juan, cuando dos corredores de Río Gallegos impulsaron un homenaje deportivo para recordar a los 44 tripulantes.

Con el paso del tiempo, aquella propuesta individual se transformó en una convocatoria colectiva que fue creciendo en participación y extensión territorial.

La primera edición de la ultramaratón, realizada en 2023, comprendió un recorrido de aproximadamente 300 kilómetros entre El Calafate y Río Gallegos. En 2025, la incorporación de la Cuenca Carbonífera permitió ampliar la distancia a unos 490 kilómetros. Ahora, en su cuarta edición, el desafío alcanza los 570 kilómetros y se convierte en el más extenso desde sus comienzos.

NancyPáez, referente del Grupo 44 Héroes del ARA San Juan, explicó que el propósito de la actividad está lejos de los objetivos habituales de una competencia atlética. No hay premios ni podios: cada corredor participa para rendir homenaje a los submarinistas.

La convocatoria también mantiene un vínculo cercano con los familiares de los tripulantes, quienes siguen el desarrollo de cada edición y, en algunas oportunidades, acompañan los actos de llegada. Según contó Páez, este acompañamiento representa una motivación especial para quienes sostienen la iniciativa año tras año.

La ultramaratón fue declarada de interés provincial, social, deportivo y cultural, un reconocimiento institucional al valor de una propuesta que trasciende el ámbito deportivo y se proyecta hacia toda la comunidad.

Río Gallegos, destino final de un homenaje que no se detiene

El punto culminante de esta travesía será este domingo 15 de noviembre, cuando los corredores lleguen a Río Gallegos. El arribo está previsto para las 12:30, en la réplica del submarino ARA San Juan ubicada en la costanera de la capital santacruceña.

La fecha tiene un significado especial: se cumplen nueve años del hundimiento del submarino, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

En ese escenario se desarrollará el acto de cierre, con la participación de representantes de distintas fuerzas y vecinos que acompañarán los últimos kilómetros de la travesía. La bandera conmemorativa, que habrá pasado de mano en mano durante todo el recorrido, será uno de los símbolos centrales de este homenaje colectivo.

Correr para que el recuerdo permanezca

La Ultramaratón Homenaje a los 44 Héroes del ARA San Juan demuestra que el deporte puede convertirse en una poderosa herramienta de memoria. Cada kilómetro recorrido, cada posta completada y cada localidad atravesada representan mucho más que un desafío físico: son una expresión de compromiso, solidaridad, compañerismo y reconocimiento.

En palabras de Nancy Páez, los 44 tripulantes no merecen el olvido de la sociedad argentina. Ese es, precisamente, el espíritu que impulsa a los corredores a recorrer cientos de kilómetros, incluso durante la noche y bajo las exigencias del clima patagónico.

Santa Cruz vuelve a unir sus paisajes y comunidades en una misma travesía. Esta vez, serán 570 kilómetros los que separen el Glaciar Perito Moreno de Río Gallegos, pero un mismo sentimiento acompañará cada paso: recordar, homenajear y mantener presentes a los 44 héroes del ARA San Juan.