Sebastian Grazzini y su balance sobre su paso en Racing: "Creo que estuvimos a la altura"

El técnico saliente de Racing, Sebastian Grazzini, destacó hoy que estuvo "a la altura" en su paso al frente del primer equipo "albiceleste", a pesar de haber quedado eliminado por penales ante Rosario Central en cuartos de final de la Copa de la Liga.

“Creo que estuvimos a la altura, no era fácil agarrar como agarramos. Estaba afuera de las copas, después de perder el clásico, era una enorme presión y queríamos cumplir”, dijo.

Además de no haber logrado con Racing acceder a las semifinales del torneo, tampoco pudo hacer que su equipo clasificara a la próxima edición de la Copa Libertadores, aunque consiguió el boleto a la Sudamericana.

“Fue todo muy rápido, no caigo de lo que ha pasado. Me deja tranquilo haber estado a la altura. Uno quiere dirigir pero muchas veces priorizamos el proyecto y ver las intenciones del club”, reforzó sobre su estadía en el club de Avellaneda tras la salida de Fernando Gago.

El "Mágico" también dijo que "Racing tiene plantel para salir campeón", aunque aseguró que "por la suerte de los penales" quedaron "afuera" el domingo pasado por 7 a 6 ante el "Canalla" rosarino luego del empate por 2 a 2 en tiempo reglamentario.

En otro orden, el exfutbolista de Racing y Newell's Old Boys, entre otros equipos, catalogó como "muy buena" la reunión que mantuvo ayer con la comisión directiva de la institución de Avellaneda y en la que llegaron a un acuerdo sobre su desvinculación.

"La reunión fue muy buena, quedamos en buenos términos. Querían que siguiéramos en Reserva y apuntar a un proyecto global. Nos vamos cuando creíamos que la situación iba a ser difícil”, dijo.

“Hay equipos interesados y eso nos pone contentos. Varios jugadores de jerarquía han hablado bien de nosotros”, concluyó Grazzini sobre su futuro profesional, que podría continuar en Arsenal de Sarandí.

Los nombres que suenan como posibles reemplazantes de la dupla técnica Grazzini y Ezequiel Videla son Diego Martínez, recientemente desvinculado de Huracán, y Eduardo "Chacho" Coudet, campeón con Racing del torneo de Primera División 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019. (Télam)