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A pocas horas de la gran final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, una predicción realizada semanas atrás por una tarotista española volvió a cobrar relevancia. La vidente Irina Cuesta, aseguró, cuando aún no estaban definidos los finalistas del torneo, que la selección de España tendría una destacada actuación, llegaría hasta las últimas instancias de la competencia y disputaría el partido decisivo, aunque no conseguiría levantar el trofeo.

La lectura fue realizada hace tres semanas durante una consulta centrada exclusivamente en el futuro de la Roja en el Mundial. En ese momento, la tarotista intentó responder una de las preguntas que más se repetían entre los aficionados: si España lograría convertirse en campeona del mundo.

La final del Mundial 2026 ya tiene protagonistas

Lo que entonces era una predicción hoy es una realidad. La Selección Argentina y España jugarán la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 este domingo 19 de julio desde las 16:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro definirá al nuevo campeón del mundo y enfrentará a dos de los equipos más destacados del certamen. Por ese motivo, las declaraciones de la tarotista volvieron a cobrar relevancia en redes sociales, ya que anticipó que España alcanzaría el último partido cuando todavía no se conocían los finalistas.

Las cartas mostraron una gran actuación de España

Durante la tirada, la tarotista aseguró que la selección española tendría un rendimiento sobresaliente y que sería uno de los equipos más reconocidos a lo largo de la competencia.

“España va a mejorar bastante. De hecho, su rendimiento va a ser bastante alabado, se va a hablar mucho de eso”, expresó mientras analizaba las cartas.

Según explicó, la lectura reflejaba una selección sólida, capaz de sumar victorias importantes y posicionarse entre las grandes protagonistas del torneo.

Las cartas mostraban un camino exitoso para la Roja, acompañado de reconocimiento y buenos resultados.

España llegaría al último partido, pero no sería campeona

A medida que avanzaba la interpretación, la tarotista encontró señales que asociaba con una llegada a las instancias decisivas del campeonato.

“España se queda a las puertas. Va a ganar muchos triunfos, pero no va a ganar el Mundial”, afirmó.

Durante la lectura aparecieron cartas como El Mundo, Tres de Copas, Caballero de Copas y Seis de Bastos, que fueron interpretadas como símbolos de éxito, victorias y reconocimiento deportivo.

En un primer momento, la vidente dudó sobre si la selección alcanzaría la semifinal o la final. Sin embargo, luego profundizó su análisis y sostuvo que las cartas podían estar señalando directamente el encuentro decisivo.

La tarotista Irina Cuesta, realizó una interpretación de las cartas, en la cual indicó que España, no levantará el trofeo.

“No sé si va a llegar a final o semifinal”, comentó inicialmente. Más adelante agregó: “España llega casi hasta el final, si no al final. Esto podría hablarnos hasta del último partido”.

Con la clasificación de España a la final, esa parte de la predicción es una de las que más llamó la atención entre quienes siguieron la lectura.

La tarotista aseguró que otro equipo levantará la Copa

Aunque la consulta estaba enfocada únicamente en el recorrido de España en el Mundial, la tarotista fue contundente respecto al desenlace.

“Por lo que sea, hay algo que al final frena a España”, explicó durante la interpretación.

Finalmente, dejó una definición que hoy genera todo tipo de comentarios entre los fanáticos del fútbol.

“España yo veo que no gana”, concluyó.

Más allá de las interpretaciones esotéricas, la última palabra la tendrá el fútbol. Este domingo, desde las 16:00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, argentinos y españoles definirán al nuevo campeón mundial en uno de los partidos más esperados del año.