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La expectativa por el regreso de la Selección Argentina ya comenzó a instalarse incluso antes de que se dispute la gran final del Mundial 2026 frente a España. Mientras millones de hinchas sueñan con una nueva vuelta olímpica, el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzan en la organización de un operativo sin precedentes para recibir al plantel campeón o subcampeón.

La planificación contempla distintas alternativas para el traslado de los futbolistas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el centro porteño, además de la posibilidad de declarar un asueto para facilitar la participación masiva de los hinchas en los festejos.

Sin embargo, la decisión final dependerá exclusivamente de la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia y del propio plantel, que definirá cómo y cuándo será el esperado reencuentro con los argentinos.

¿A qué hora llega la Selección Argentina al país?

De acuerdo con el plan que hoy manejan las autoridades, el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas solicitado por la AFA despegaría desde Nueva York alrededor de la 1:00 de la madrugada del lunes, una vez finalizadas todas las actividades posteriores a la final disputada en Nueva Jersey.

Avión Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas que traslada a jugadores y cuerpo técnico de la selección nacional argentina de fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con ese cronograma, el avión aterrizaría en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza entre las 12:00 y las 14:00 del lunes, horario que podría modificarse en función del cierre de la competencia y de la logística aeroportuaria.

Para la llegada ya fue reservado el Hangar 5, donde se prevé montar un importante operativo de seguridad y un espacio destinado a la prensa nacional e internacional.

El operativo: helicópteros hasta la Casa Rosada

Uno de los puntos más llamativos del esquema elaborado por las autoridades contempla que los jugadores abandonen Ezeiza en helicópteros con destino al helipuerto de la Casa Rosada.

Según explicaron desde el Gobierno, esto no significa necesariamente que la celebración vaya a desarrollarse en la sede presidencial. La elección responde a una cuestión logística: el helipuerto de la Casa Rosada es el único espacio disponible en el microcentro porteño con capacidad para recibir varias aeronaves en simultáneo.

Una vez allí, se abren dos alternativas que aún permanecen sobre la mesa.

Las dos opciones para recibir a los campeones

La primera posibilidad consiste en aceptar la invitación realizada por el presidente Javier Milei para que los futbolistas saluden desde el histórico balcón de la Casa Rosada.

Para ello, el edificio permanecería sin actividad política y bajo custodia exclusiva de la Casa Militar, buscando evitar cualquier tipo de utilización partidaria del evento.

La segunda alternativa contempla un recorrido en micro desde la Casa Rosada hasta el Obelisco.

En ese escenario, el plantel recorrería la avenida Rivadavia y la Diagonal Norte hasta llegar al tradicional punto de encuentro de los festejos deportivos, donde podría instalarse un escenario para el saludo de los jugadores ante cientos de miles de personas.

Será la AFA la que determine cuál de las dos opciones finalmente se concreta.

La Casa Rosada, el escenario que prefiere el Gobierno

Dentro de las distintas variantes analizadas, funcionarios consideran que la Casa Rosada ofrece mayores condiciones de seguridad.

El esquema permitiría que los futbolistas permanezcan el tiempo que deseen saludando a los hinchas y luego abandonen rápidamente el lugar mediante el mismo helipuerto, evitando traslados terrestres prolongados.

No obstante, quienes conocen la dinámica interna del seleccionado creen que existen pocas posibilidades de que el plantel elija esa alternativa, especialmente por el antecedente de los festejos tras el Mundial de Qatar 2022, cuando los jugadores evitaron realizar una ceremonia en la sede del Gobierno nacional.

El factor que podría cambiar todos los planes

Además de la decisión deportiva e institucional, existe otra variable que mantiene en alerta a los organizadores: el clima.

Los pronósticos anticipan lluvias para el lunes, una situación que podría alterar completamente el cronograma de recepción.

Si las condiciones meteorológicas empeoran, no se descarta modificar horarios, cambiar recorridos o incluso trasladar el recibimiento oficial a otro día para garantizar la seguridad tanto de los futbolistas como del público.

La posibilidad de una jornada lluviosa ya es contemplada por quienes coordinan el operativo.

Sin embargo, los argentinos no esperarán los actos oficiales y se descarta que las celebraciones populares ocurran cuando llegue la Selección Argentina a Ezeiza haya lluvia, viento o truene.

El regreso de las familias también influye

Otro aspecto que analiza la organización tiene que ver con los familiares de los futbolistas.

Gran parte de los jugadores viajaron a Estados Unidos acompañados por sus esposas, hijos y amigos cercanos, quienes también deberán regresar a la Argentina.

Como no todos lo harán en el mismo vuelo que el plantel, las autoridades entienden que podrían producirse demoras o modificaciones en el cronograma previsto originalmente.

Ese factor también será tenido en cuenta por la AFA antes de confirmar cualquier actividad pública.

¿Habrá asueto para recibir a la Selección?

Mientras avanza la organización, también comenzó a tomar fuerza la posibilidad de declarar un asueto administrativo para facilitar la participación de miles de personas en el recibimiento del seleccionado.

Aunque por el momento no existe una confirmación oficial, la alternativa es analizada dentro del operativo general debido a la magnitud que se espera para la convocatoria popular, especialmente si Argentina logra consagrarse campeona del mundo.

La experiencia de Qatar 2022, cuando millones de personas colmaron las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires, sirve como antecedente para planificar un dispositivo que evite inconvenientes y permita organizar la circulación de personas y vehículos.

Un operativo de seguridad para una movilización histórica

La coordinación general del operativo está encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, la organización técnica y de seguridad quedó en manos de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto con el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez.

A ellos se suman organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires que trabajan en conjunto para definir cada detalle del recibimiento.

El despliegue previsto para la final

Más allá del regreso del equipo, la Ciudad de Buenos Aires ya confirmó un importante operativo para la jornada de la final del Mundial.

Se desplegarán 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a distintas divisiones, entre ellas Orden Urbano, la División de Intervenciones Rápidas (DIR), la Policía Motorizada, brigadas de Investigaciones y personal de las comisarías vecinales.

Además, habrá vallados y cortes de tránsito en el centro porteño una vez concluido el partido.

También funcionará un hospital móvil con personal de Defensa Civil para atender emergencias, ambulancias del SAME distribuidas en distintos puntos estratégicos y un monitoreo permanente desde el Centro de Monitoreo Urbano mediante cámaras, drones y helicópteros del Escuadrón Aéreo.

La decisión final será de la AFA

Aunque el Gobierno ya tiene delineada una propuesta logística para el regreso del seleccionado, ninguna de las alternativas será puesta en marcha sin el consentimiento del plantel y de la AFA.

Las incógnitas siguen abiertas: si los jugadores aceptarán la invitación para la Casa Rosada, si preferirán un recorrido hacia el Obelisco, si modificarán el cronograma por la lluvia o incluso si optarán por una celebración completamente distinta.

Lo único seguro es que la llegada de la Selección Argentina al país promete convertirse en uno de los acontecimientos más multitudinarios del año, con millones de argentinos esperando volver a abrazar a los protagonistas de otra histórica campaña mundialista.