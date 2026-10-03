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El Torneo Regional Federal Amateur 2026 entra este domingo en una de sus jornadas más importantes para el fútbol de Santa Cruz. La sexta y última fecha de la primera fase pondrá en juego las clasificaciones a la siguiente instancia y tendrá a varios representantes provinciales disputando partidos determinantes.

La mayor atención estará puesta en la Zona 3, donde todo quedó abierto para los últimos 90 minutos. Escorpión y Deportivo Esperanza llegan igualados en diez puntos, mientras que Bancruz aparece inmediatamente detrás, con nueve unidades. En consecuencia, los dos encuentros de la jornada tendrán incidencia directa en la clasificación de los dos equipos que continuarán en carrera.

En El Calafate, Deportivo Esperanza recibirá a Bancruz de Río Gallegos a partir de las 15 horas, mientras que en el estadio José Moraga de Río Turbio, Santa Cruz FC será local frente a Escorpión a la misma hora.

Escorpión llega a la última fecha contra Santa Cruz de Río Turbio como líder por diferencia de goles y con la clasificación asegurada debido al sistema de desempate olímpico, por lo que una eventual derrota igual lo depositaría en la siguiente fase. Resta saber si lo hará como primero o segundo de su zona.

El otro partido de la zona tendrá como protagonistas a Deportivo Esperanza y Bancruz. El conjunto calafateño llega también con diez unidades y sabe que una victoria frente al representante de Río Gallegos le garantizará terminar la fase en los puestos de clasificación.

Bancruz, en cambio, llega con nueve puntos y tiene por delante una verdadera final: ganar en El Calafate significaría dar el salto a doce puntos y meterse definitivamente en la pelea por uno de los dos lugares.

Mientras tanto, en la Zona 4, Boxing Club tendrá su propio desafío. El “Albiverde” recibirá a Atlético San Julián en la “Pichón Guatti” desde las 16 horas, en un partido que marcará el cierre de la primera fase para ambos equipos.

Atlético San Julián llega a esta instancia con una campaña perfecta y ya tiene su clasificación asegurada, ya que una eventual derrota por más de dos goles lo dejaría clasificado como mejor segundo, por lo que afrontará el encuentro con la tranquilidad que le otorga haber cumplido el principal objetivo de la etapa clasificatoria.

Boxing, en cambio, necesita sumar de a tres con una victoria por dos goles o más para terminar como líder de la zona.