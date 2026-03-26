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El pasado fin de semana el primer equipo del Hispano Americano logró ganar la Copa Ciudad de fútbol, un premio mas que buscado por los celestes en el afán de volver a posicionarse en los primeros lugares del fútbol de la ciudad como lo fue en su momento, cuando eran las figuras fundamentales allá por finales de los años 50.

Esto viene a cuento porque hace ya varios años que el club no lograba un trofeo de estas características y un torneo local que lo tuvo por última vez como líder en 1975, pero el Hispano viene del fútbol, su historia de 100 años nació detrás de una pelota en la veterana cancha del Colegio Salesiano, porque así como el Boxing nació del Belgrano, el Hispano nació del Olimpia, otro equipo de chicos que militaba en los torneos del colegio que orgullosamente dirigía el Padre Crema.

Y los celeste formaron parte de la sociedad local desde su nacimiento, quizás producto de que uno de sus hombres mas destacados en el club Olimpia era un reconocido periodista como Juan Hilarión Lenzi, y de allí se fue forjando una entidad que a través de los años desde aquel no tal lejano 1925 a la fecha, ha recorrido innumerables caminos de victorias y derrotas pero siempre con la entereza de una institución de prestigio y calidad social y deportiva.

Hispano Americano es además como uno de los equipos fuertes de esos años, el principal gestor del nacimiento de la actual Liga de Fútbol Sur junto al Club San Lorenzo en 1957, dado que entre ambos se formalizó el acta que dio lugar al nacimiento de dicha liga y que conforma hasta la fecha la organización que lleva intermitentemente el fútbol de la ciudad adelante a pesar de los pormenores sociales y deportivos desde esa época hasta la actualidad.

Sumado a ello Hispano Americano fue el primer campeón de esta liga en 1958 y repitió en 1959 y en 1960 por tres años consecutivos, para repetir el título luego en 1963, y dejando pasar un tiempo, volver a sumar un nuevo galardón en 1966 y repetir en 1967, una década llena de satisfacciones para los celestes, épocas de gloria de uno de sus principalísimos jugadores como lo fue un hispanista de raza como Wenceslao “Piojo” Peisci.

Volver a sumar bien fue en aquel 1973 lo que le daría la posibilidad de campeonar otra vez en ese año y repetir al año siguiente 1974 con otro título mas, y allí quedan las figuras de una de los protagonistas inolvidables como Domingo “Mingo” Amado, o de su inefable capitán Jorge Peraggini, historias que los memoriosos cuentan con nostalgia y cariño extremo detrás de una taza de café.

De allí en mas salvo las clasificaciones del Federal C de 2017 y 2018 junto con Ferrocarril, los celestes no tuvieron mas satisfacciones futboleras de envergadura hasta este domingo que acaba de finalizar, a pesar de haber invertido y apoyado los colores por años, pero parece que la insistencia y la perseverancia a lo largo otorgan sus frutos, porque Hispano Americano vuelve a los primeros planos del fútbol de la ciudad luego de algunos años de sequía.

Para muchos desconocedores de la historia, Hispano representa al básquetbol pero este concepto es quizás muy mezquino, porque los celestes practican todas las actividades posibles y han logrado sobresalir en el básquet gracias a una actividad permanente que los llevó a los primeros lugares del deporte nacional, pero su nacimiento fue el fútbol, su esencia y parición llegó desde una canchita del colegio de los curas hace un poquito mas de cien años, y hoy con esa misma voluntad y fuerza de siempre, el Hispano Americano vuelve a estar en los primeros niveles futboleros con prestancia e hidalguía, como siempre lo fue a través de los años.

Por ello este título del domingo es tan significativo y tan importante para el club de la calle Alberdi, símbolo de la alegría y del deporte de tantos años y de tanto tiempo, por eso el Hispano Americano es parte indisoluble del deporte de la ciudad y de la región.