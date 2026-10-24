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El Torneo Clausura 2026 René “Peneca” Muñoz se prepara para vivir una jornada determinante en la Primera División. La novena fecha marcará el cierre de la fase regular y comenzará a delinear el camino de los equipos hacia los cruces finales, donde los ocho mejores de la clasificación buscarán avanzar en la lucha por el título.

Con siete fechas disputadas para la mayoría de los equipos, Bancruz y Escorpión comparten la cima de la tabla con 16 puntos, aunque el conjunto de Bancruz cuenta con una mejor diferencia de gol. Boca, con 14 unidades, se ubica en la tercera posición y también se mantiene como uno de los protagonistas de la competencia. Más atrás aparece Hispano, cuarto con diez puntos, seguido por Boxing, que suma nueve en seis partidos jugados, y Unión, que también acumula nueve unidades. UPP, con ocho puntos, y Ferro, con siete, completan los primeros ocho lugares de la tabla.

La importancia de esta última jornada no estará solamente en los puntos que consiga cada equipo, sino también en la ubicación final que logre dentro de la clasificación. El sistema de competencia establece que los ocho primeros accederán a la instancia eliminatoria, con enfrentamientos definidos según el orden de la tabla: el primero se medirá con el octavo, el segundo enfrentará al séptimo, el tercero jugará ante el sexto y el cuarto se cruzará con el quinto.

De esta manera, terminar en los primeros puestos puede resultar determinante para afrontar los playoffs. Cada posición tendrá un valor especial, ya que definirá el rival en el comienzo de la etapa decisiva y condicionará el recorrido de los equipos en su objetivo de alcanzar la consagración.

La programación de la novena fecha comenzará el domingo 25 de octubre, cuando Boca reciba a Unión desde las 16:30 en su cancha. Más tarde, a partir de las 17, Defensores se enfrentará con Hispano en cancha de Defensores.

La actividad continuará el miércoles 28 de octubre con uno de los partidos más atractivos de la fecha: Bancruz y Escorpión se medirán desde las 22 en cancha de Hispano. El enfrentamiento entre los dos líderes promete ser uno de los focos de atención del fin de semana futbolístico, con dos equipos que buscarán cerrar esta etapa en lo más alto de la tabla.

El jueves 29 llegará el turno de Boxing y UPP, que jugarán desde las 20:30 en cancha de Boxing. En esta oportunidad, Ferro tendrá jornada libre, por lo que su posición definitiva dependerá también de los resultados que se registren en los encuentros pendientes de la fecha y de la situación de los equipos que cuentan con partidos menos disputados.

Con este panorama, la Primera División se encamina hacia un cierre de fase regular cargado de expectativas. Bancruz y Escorpión buscarán sostener su protagonismo, Boca intentará acercarse a la cima y el resto de los equipos tendrá la mirada puesta tanto en la clasificación como en la posibilidad de mejorar su ubicación antes de los cruces eliminatorios.

La novena fecha será, en definitiva, mucho más que una jornada de cierre. Será el último paso antes de una instancia en la que cada partido tendrá carácter decisivo y en la que los ocho mejores comenzarán a definir sus aspiraciones de campeonato. Con los enfrentamientos determinados por la posición final, todos buscarán llegar a los playoffs con el mejor panorama posible en un Torneo Clausura que entra en su etapa más apasionante.