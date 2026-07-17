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Unión Santacruceña atraviesa uno de los momentos deportivos más importantes de su historia. Luego de superar la etapa local y regional, el conjunto riogalleguense obtuvo la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur de Futsal que se disputará en San Juan del 12 al 17 de agosto, donde representará no solo a la Liga Sur y a Santa Cruz, sino también a toda la Patagonia. Sin embargo, la histórica clasificación quedó condicionada por una realidad que golpea a muchas instituciones del interior del país: la falta de recursos económicos para afrontar el traslado.

El fundador, presidente y director técnico del club, Claudio Leyenda, explicó que la institución trabaja contrarreloj para reunir el dinero que permita trasladar a una delegación integrada por 14 jugadores y cuatro integrantes del cuerpo técnico. Si bien el Consejo Federal de la AFA cubre los gastos de alojamiento y alimentación durante la competencia, el viaje hasta San Juan corre íntegramente por cuenta del club.

La intención es que el plantel llegue el 12 de agosto, por lo que la delegación debería partir entre el 8 y el 9. No obstante, los elevados costos del transporte complican la planificación. “Estamos buscando la forma de poder llegar. Hicimos un pedido a nivel municipal y provincial para ver si nos pueden dar una mano”, señaló Leyenda durante una entrevista con LU12 AM680.

Mientras esperan respuestas, desde la institución continúan organizando distintas actividades para recaudar fondos. Después de una feria de locro que tuvo buena respuesta de la comunidad, el próximo 8 y 9 de agosto realizarán una feria de pizzas, además de continuar con rifas y gestiones ante empresas privadas. Incluso evalúan la posibilidad de viajar en vehículos particulares si no consiguen otra alternativa, aunque reconocen que la distancia convierte esa opción en un desafío.

Claudio trabaja a contrarreloj para conseguir el apoyo necesario que les permita viajar a San Juan.

“Vamos a hacer todo lo posible para viajar”, afirmó el dirigente, quien destacó el respaldo permanente de vecinos, simpatizantes y otras instituciones deportivas que colaboran con cada iniciativa solidaria.

Más allá de la incertidumbre económica, el logro deportivo adquiere un valor especial porque fue alcanzado íntegramente con futbolistas formados en el club. Unión Santacruceña decidió afrontar el torneo sin incorporar refuerzos y apostando por una base de jugadores propios, la mayoría menores de 20 años, que llevan varios años transitando un proyecto de formación.

Leyenda recordó que el crecimiento del futsal es el resultado de un trabajo sostenido durante las últimas temporadas y valoró la incorporación de nuevos profesionales al cuerpo técnico, entre ellos Rodrigo Coelho, surgido de la cantera de la institución, quien regresó a Río Gallegos luego de capacitarse y hoy lidera el desarrollo de la disciplina junto al resto del equipo de trabajo.

Actualmente el club cuenta con categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Primera División, con entrenamientos que muchas veces se extienden hasta la madrugada para adaptarse a la disponibilidad de los espacios deportivos. Ese esfuerzo permitió consolidar un proyecto competitivo que ahora buscará medirse con los mejores equipos del país.

El objetivo deportivo también resulta ambicioso. Los dos mejores equipos del Torneo Regional Federal Amateur clasificarán al Federal A de Futsal, cuya próxima edición se disputará en octubre en Río Grande. Alcanzar esa instancia significaría ingresar a la máxima categoría nacional de clubes y abrir la posibilidad de competir, en un futuro, por un lugar en la Copa Libertadores de la disciplina.

El crecimiento del predio, otro sueño que avanza

En paralelo al desarrollo deportivo, Unión Santacruceña continúa impulsando la construcción de su predio en el barrio Los Lolos, un proyecto que avanza gracias al trabajo voluntario y la colaboración de la comunidad. Allí ya se encuentra en la etapa final la construcción del Salón de Usos Múltiples (SUM), mientras también se proyectan una cancha de fútbol infantil y un gimnasio para ampliar la oferta deportiva del club.

Imagen del predio en plena construcción en el corazón del barrio Los Lolos

El crecimiento, sin embargo, también enfrenta dificultades. La institución aún necesita resolver la conexión definitiva de agua, una obra cuyo costo debe afrontar el propio club, mientras que el acceso al gas continúa siendo un objetivo a largo plazo por la inversión que demanda. En materia eléctrica, la situación comenzó a normalizarse luego de que Servicios Públicos colaborara para restablecer el suministro tras el robo de cables que había sufrido el predio.

Actualmente, Unión Santacruceña reúne a más de 300 deportistas entre futsal, fútbol y básquet, aunque sus dirigentes aseguran que, una vez que el predio cuente con la infraestructura básica, esa cantidad podría triplicarse. La demanda de actividades en el sector de la ciudad donde se ubica el terreno es constante y el proyecto apunta a convertirse en un espacio deportivo y social para toda la comunidad.

Mientras tanto, la prioridad inmediata sigue siendo otra: conseguir el apoyo necesario para que el esfuerzo realizado durante años tenga su recompensa dentro de la cancha.

“Ojalá nos escuchen. Los pibes se lo merecen. Trabajan con pasión y con amor por el club”, expresó Leyenda, convencido de que el sueño de representar a Santa Cruz y a la Patagonia en San Juan todavía está al alcance.

“Los Pingüinos” sueñan despiertos tener su propia sede.