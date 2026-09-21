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Este 21 de septiembre no es un día más para el deporte de Río Gallegos. El Club Social y Deportivo Unión Santacruceña celebra sus 24 años de vida, una trayectoria construida desde el esfuerzo, la pertenencia y el trabajo cotidiano de dirigentes, deportistas, entrenadores, familias y socios que fueron acompañando el crecimiento de la institución.

Unión Santacruceña nació el 21 de septiembre de 2002, cuando un grupo de amigos decidió darle forma a un nuevo proyecto deportivo después de haber atravesado distintas experiencias en otros clubes. Así lo recordó recientemente su fundador y actual presidente, Claudio García Leyenda, quien explicó que aquel grupo decidió comenzar a trabajar con la intención de construir una institución propia.

Desde aquel comienzo hasta la actualidad, el club fue ampliando progresivamente su presencia en el deporte riogalleguense. Actualmente cuenta con más de 600 socios y desarrolla actividades que incluyen futsal, fútbol federado, fútbol infantil masculino y femenino y básquet, entre otras propuestas.

Uno de los principales capítulos recientes de la historia del club se escribió precisamente en el futsal. Durante 2026, Unión Santacruceña se consagró campeón del Regional Patagonia Sur, resultado que le permitió obtener una plaza para disputar el Nacional de Clubes en San Juan.

En agosto, el conjunto riogalleguense afrontó ese desafío nacional y consiguió avanzar hasta las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur de Futsal. Allí cayó 4-1 ante La Gloria, equipo local que posteriormente terminó como subcampeón. Durante la fase clasificatoria, Unión había finalizado primero en su zona, con dos victorias y un empate.

Ese recorrido refleja el crecimiento deportivo de una institución que, pese a todavía no contar con un espacio propio suficiente para desarrollar todas sus actividades, consiguió competir en distintos escenarios y representar a Río Gallegos y a Santa Cruz fuera de la provincia.

Precisamente, la infraestructura se convirtió en uno de los grandes desafíos de Unión Santacruceña. Actualmente, las diferentes categorías entrenan en distintos espacios de la ciudad y el club debe alquilar gimnasios para desarrollar parte de sus actividades. El fútbol infantil masculino y femenino tiene como uno de sus espacios de trabajo la sede ubicada en Colón 630, mientras que las categorías de futsal utilizan diferentes gimnasios, entre ellos los del Boxing y Defensores.

En paralelo, la institución avanza con un proyecto propio en un terreno de aproximadamente dos hectáreas y media, donde están proyectados distintos espacios deportivos. Entre ellos aparecen un gimnasio y canchas de fútbol infantil, además de la cancha de fútbol de césped sintético que el club espera concretar durante 2027.

El camino hacia ese objetivo no estuvo exento de dificultades. Recientemente, la institución sufrió un robo en el predio, en el que perdió herramientas y materiales destinados a las obras que llevaba adelante. Entre los elementos sustraídos se encontraban el motor de una hormigonera, una carretilla, palas, cables y otros materiales. A pesar del golpe, el club decidió continuar con los trabajos.

En las últimas semanas también recibió asistencia para avanzar con las obras. Entre los aportes se incluyeron bolsas de cemento y materiales destinados a completar trabajos de infraestructura, mientras que también se anunció la colaboración con servicios y tareas de nivelación del terreno.

El proyecto de la cancha de césped sintético tiene además una fecha cargada de simbolismo: 2027, cuando Unión Santacruceña cumplirá 25 años. La intención es que ese aniversario encuentre al club con un espacio deportivo propio que permita potenciar el trabajo de todas sus categorías.

Para García Leyenda, contar con esa cancha significaría mucho más que sumar una infraestructura deportiva. El dirigente señaló que disponer de un lugar propio permitiría entrenar de manera más regular, mejorar las condiciones de trabajo y proyectar nuevos objetivos competitivos. Entre ellos aparece la intención histórica de la institución de poder participar en algún momento de una competencia federal.

Mientras ese sueño comienza a tomar forma, Unión Santacruceña llega a sus 24 años con una estructura deportiva que continúa creciendo. El fútbol infantil, el fútbol femenino, el futsal, el fútbol federado y el básquet forman parte de una propuesta que busca ampliar las oportunidades para los deportistas de la ciudad.

Hoy, el aniversario encuentra a aquella institución que nació de un grupo de amigos convertida en un club con cientos de socios, múltiples disciplinas y proyectos de infraestructura que apuntan a consolidar definitivamente su identidad.

Unión Santacruceña cumple 24 años. Y mientras celebra lo construido desde aquel 21 de septiembre de 2002, también empieza a mirar hacia 2027, con la ilusión de festejar sus 25 años dentro de su propio espacio deportivo.