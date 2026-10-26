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Escorpión FC dio un golpe importante en el Torneo Regional Federal Amateur al vencer por 3-1 a Boxing Club y quedar bien posicionado de cara al partido de vuelta. En ese triunfo, disputado en la cancha Emilio “Pichón” Guatti, Juan Manuel Vila y Carlos Vera comenzaron a justificar su llegada al equipo de la capital santacruceña. Los futbolistas, incorporados a préstamo desde Atlético Escobar, llegaron pocos días antes del encuentro y se encontraron rápidamente con el desafío de afrontar uno de los cruces más exigentes de la competencia.

En diálogo con LU12 AM680, ambos compartieron sus sensaciones tras la victoria, repasaron sus trayectorias en el fútbol bonaerense y destacaron la recepción que tuvieron en el plantel dirigido por Carlos Padín. Para los dos, la posibilidad de jugar en el sur representa una experiencia diferente y una oportunidad para seguir creciendo dentro de una carrera que todavía tiene mucho camino por recorrer.

La adaptación, pese al escaso tiempo de trabajo, fue uno de los primeros aspectos que resaltaron. Vila y Vera coincidieron en que encontraron un grupo unido, con jugadores que se conocen desde hace tiempo y que facilitaron su integración desde el primer día. “Nos sentimos cómodos, nos sentimos como uno más. Nos adaptamos rápido”, expresaron durante la entrevista radial, al agradecer el recibimiento de sus compañeros, del cuerpo técnico y de los dirigentes.

La llegada de ambos se concretó a partir de un contacto en común entre futbolistas. En un primer momento, la posibilidad de viajar surgió para uno de ellos, pero la búsqueda de un jugador para reforzar el ataque abrió la puerta para que también se sumara su compañero. Así, los dos acordaron incorporarse a Escorpión mediante un préstamo para disputar el Regional y afrontar un nuevo desafío lejos de Buenos Aires.

Vila, de 23 años, cuenta con una trayectoria formativa que comenzó en Tigre y continuó en Deportivo Armenio y San Miguel. Después de llegar a Reserva y entrenarse con la Primera División, quedó libre y atravesó un período sin actividad hasta que Atlético Escobar le dio una nueva oportunidad. Allí participó del recorrido deportivo que llevó al equipo bonaerense a competir en el Torneo Regional Federal Amateur y posteriormente conseguir el ascenso al Federal A.

Vera, de 21 años, también realizó parte de su formación en Tigre, donde llegó a Reserva, y luego pasó por Real Pilar. Su camino tuvo similitudes con el de su compañero: después de no concretarse la posibilidad de firmar un contrato profesional, debió buscar alternativas para continuar jugando. Atlético Escobar apareció entonces como una oportunidad para recuperar continuidad y seguir desarrollándose.

La propuesta de Escorpión surgió en un momento en el que ambos buscaban nuevos desafíos. Con el calendario de su anterior equipo sin partidos oficiales inmediatos, la posibilidad de viajar a Río Gallegos les permitió mantenerse en competencia y sumarse a un plantel que necesitaba alternativas para afrontar una instancia decisiva del campeonato. Los futbolistas destacaron también el acompañamiento de los dirigentes de Atlético Escobar, a quienes agradecieron por facilitar su llegada al sur.

El encuentro frente a Boxing, sin embargo, fue mucho más que un partido de adaptación. Desde que llegaron, los dos sabían que iban a afrontar un compromiso especial, frente a uno de los equipos más competitivos de la región. “Nos habían dicho que era una final anticipada”, recordaron durante la charla con LU12 AM680. Esa expectativa se tradujo en ansiedad durante las horas previas, aunque aclararon que se trataba de las ganas de salir a jugar y conseguir un resultado importante, más que de un temor por la jerarquía del rival.

La respuesta llegó en la cancha. Vila abrió el marcador y Escorpión aprovechó la expulsión del arquero de Boxing para jugar buena parte del encuentro con superioridad numérica. Sin embargo, el comienzo del segundo tiempo presentó dificultades: el conjunto albiverde consiguió el empate y tuvo la oportunidad de pasar al frente desde el punto penal. En ese momento apareció una de las intervenciones decisivas de la tarde, cuando el arquero de Escorpión detuvo el remate y evitó que el local se pusiera en ventaja.

Para los futbolistas, esa atajada significó un punto de inflexión. Vila explicó que el penal contenido funcionó como una reacción anímica para el equipo, que recuperó la iniciativa y volvió a buscar el partido. Poco después, Escorpión encontró el segundo gol y amplió la diferencia con una conquista de larga distancia que terminó de encaminar la victoria por 3-1.

Más allá del resultado, la experiencia también les permitió comenzar a conocer las particularidades del fútbol patagónico. Durante la entrevista, ambos hablaron sobre las condiciones climáticas que encontraron en Río Gallegos y reconocieron que antes de viajar habían recibido advertencias sobre el frío y el viento. No obstante, los primeros días les ofrecieron condiciones favorables para entrenarse y competir.

La superficie de juego fue otro de los temas que mencionaron. Acostumbrados a entrenar y disputar partidos en otros campos, señalaron que el estado del sintético de Boxing les exigió un esfuerzo adicional. “Al estar el piso tan duro, se te cargan un poco las piernas”, comentaron al referirse al desgaste físico que sintieron durante el encuentro. Pese a ello, aseguraron que terminaron bien desde lo físico y valoraron la posibilidad de sumar minutos en una competencia que les permite mostrarse fuera de su entorno habitual.

Con el 3-1 a favor, Escorpión quedó en una posición favorable, aunque los jugadores insistieron en que la serie todavía no está resuelta. La diferencia de dos goles representa una ventaja importante, pero ambos saben que un descuento temprano de Boxing podría cambiar el desarrollo de la revancha. Por eso, el mensaje es claro: mantener la concentración, jugar con inteligencia y evitar cualquier relajación.

“Hay que jugar tranquilo, hay que ser inteligente y tratar de ir a buscar un gol”, señalaron al analizar lo que viene. La intención será sostener la ventaja y aprovechar los espacios que puedan aparecer, sin perder de vista que todavía quedan 90 minutos para definir la clasificación.

Para Vila y Vera, el triunfo ante Boxing significó un comienzo alentador en su etapa con Escorpión. Llegaron desde Buenos Aires con la expectativa de sumar una nueva experiencia y, en apenas unos días, se encontraron como protagonistas de una victoria que fortaleció las aspiraciones del equipo en el Regional. Ahora, el desafío será sostener ese rendimiento y convertir el buen debut en el impulso necesario para seguir avanzando en el torneo.