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A 24 horas de la desaparición de los hermanitos José, de 12 años, y Leo, de 10, en el sector conocido como La Toma, en el paraje de Palermo Aike, se informó la suspensión de las actividades del Departamento de Fútbol Infantil del fútbol federado.

Mediante un comunicado oficial, la Liga de Fútbol Sur, a través de su Consejo Directivo, informó este lunes 26 de octubre a sus clubes afiliados, instituciones deportivas y a la comunidad en general que “se ha resuelto suspender la totalidad de las actividades deportivas programadas para el día martes 27 de octubre de 2026, correspondientes al Departamento de Fútbol Infantil”.

Explicaron que la decisión se adopta “ante la difícil situación que atraviesa nuestra ciudad a raíz de la desaparición de dos niños que forman parte del Club Talleres y participan de las actividades de nuestro fútbol infantil, hecho que ha generado una profunda conmoción en toda la comunidad de Río Gallegos“.

En este contexto, el Consejo Directivo de la Liga de Fútbol Sur, junto a sus clubes afiliados, consideró fundamental “expresar su solidaridad y acompañamiento a las familias de los niños, a sus compañeros, cuerpos técnicos y a toda la comunidad del Club Talleres”.

En este marco, sostuvieron: “Entendemos que el fútbol infantil es mucho más que una actividad deportiva: es un espacio de encuentro, formación, compañerismo y contención, donde el bienestar de nuestros niños debe estar siempre por encima de cualquier competencia. Por tal motivo, y en un gesto de respeto, sensibilidad y solidaridad, se ha dispuesto la suspensión de la jornada, cuyos encuentros serán reprogramados oportunamente por el Departamento de Fútbol Infantil“.

Finalizando el comunicado, desde la Liga de Fútbol Sur expresaron el “más sincero acompañamiento a las familias y mantenemos la esperanza de que ambos niños puedan regresar sanos y salvos a sus hogares“.

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