Bajo el ala de la Compañía Broadcasting de la Patagonia, fueron cuatro las radios que comenzaron sus transmisiones. Fundada por Alberto Raúl Segovia, LU12 AM680, el 23 de marzo de 1938, fue la primera, le siguieron LU4 de Comodoro Rivadavia, LU8 de Bariloche y LU5 de Neuquén.

En 86 años, “La Decana de la Patagonia” se ha convertido en una referencia indiscutida a nivel radial y por sus estudio han pasado miles de figuras de la política, la cultura, el deporte y la sociedad.

Entrevistas que han hecho historia y cientos de anécdotas hacen a la octogenaria LU12, una radio única e inigualable.

Entre esas historias, la locutora Laura Gorocito rememoró una muy particular y que la dejó realmente nerviosa. “Había llegado un mensaje al correo del oyente, lo tomo y era una persona que decía que había que retirar una bolsa blanca que venía en un transporte, pero era dirigida a alguien que no tenía muy buenos antecedentes, alguien muy conocido en Río Gallegos, pero que yo no conocía”, recordó sobre lo acontecido hace ya varios años.

No pasaron ni 10 minutos y llegó la Policía, querían información sobre la persona que había enviado el mensaje. “Nunca me había sentido tan nerviosa, nunca me había pasado algo así”, reconoció entre risas y agregó “de ahí en más, la forma de tomar los mensajes cambió radicalmente. Quien recibía el mensaje era un maleante conocido en Río Gallegos y yo le pasé por la radio el mensaje de que fuera a retirar una bolsa blanca. Fue lo más loco que me ha pasado en la radio”.

Transformaciones

Sus operadores, con más de 32 años en la emisora, celebraron este aniversario. “Quiero elevar un gran saludo a la radio que está cumpliendo sus 86 años, a los directivos, a mis compañeros y compañeras. Siento que soy muy partícipe de la empresa. Hemos tenido un gran compañerismo, han surgido amistades dentro de la empresa, hemos salido campeones jugando al fútbol representando a LU12, nuestra querida radio”, expresó Esteban Álvarez.

Con el paso de los años se han sumado las transmisiones mediante las redes sociales del Grupo La Opinión Austral.

“La radio ha sufrido grandes transformaciones, pasando desde el vinilo hasta la época actual en que se ha digitalizado todo. Quiero desearle feliz cumpleaños y que vengan muchos años más”, sumó Eduardo “Lobo“ Witt.

El orgullo de conducir en “La Decana de la Patagonia” es grande para Ángel Vargas y así lo expresó en este aniversario. “Una de las cosas más grandes que guardo en mi corazón es haber escuchado la radio a los 17 años cuando venía a Gallegos porque me tocaba el servicio militar. Era chofer, manejaba un Falcon 74 y me acuerdo que escuchaba AM680 desde tempranito y siempre pensé: ‘Algún día me gustaría trabajar en esa radio‘. Pasó el tiempo, necesitaban un locutor, vine a hacer una prueba, me estuvieron testeando y me quedé, hace más de 30 años que estoy acá”.

“Mi vida es diferente en la radio, no paso malos momentos, disfruto”, valoró y añadió que “llegar a los 86 años es realmente muy importante, lo valoro muchísimo porque formo parte y me llena de orgullo saber que he podido lograr permanecer durante tanto tiempo y lograr una trayectoria que no se consigue fácilmente”.

“Feliz cumpleaños LU12, por muchos años, los años pasan, el pelo va cambiando, pero el cariño y el amor por la radio no se pierden nunca, jamás“, concluyó.

Para celebrar su 86° aniversario, este sábado Radio LU12 AM680 emitirá un programa especial de 10:00 a 13:00 para festejar junto a su audiencia.

Un repaso por las figuras que formaron y forman parte de LU12 AM680

