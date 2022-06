Bauty ya tiene Certificado Único de Discapacidad

El pequeño Bautista Astoreca Abello hace unos meses fue diagnosticado con encefalopatía crónica no evolutiva. Al ser muy reciente la definición de este cuadro, el niño de un año y medio no pudo ser derivado para un nuevo diagnóstico, por no poseer el C.U.D. (Certificado Único de Discapacidad).

Tras varios pedidos y gestiones, la semana pasada la familia Astoreca Abello, finalmente, logró obtener este carné que le permitirá tener cobertura total en tratamientos y además se podrá gestionar la derivación tan esperada, a Capital Federal.

Vale mencionar que la familia Astoreca Abello, junto a otros familiares, llevó adelante diferentes actividades y campañas para recaudar dinero a fin de sostener la terapia ocupacional y kinesiología del pequeño, que le generó un gasto de aproximadamente 45 mil pesos por mes.

En este sentido la madre de Bauty, Vanina Abello, mantuvo diálogo con La Opinión Zona Norte y mencionó al respecto: “Gracias a que todo el mundo se movió, ya tenemos el C.U.D. Fui a la obra social y ya estamos de alta, pero se continúa haciendo un montón de trámites”.

Luego aclaró en este contexto, que deberá completar una serie de formularios “en la pediatra, en kinesiología, en terapia ocupacional, cosa de que, ya desde julio a diciembre, tengamos todo cubierto por el C.U.D. al 100”.

En cuanto a la situación con la obra social, Vanina señaló. “Veníamos pagando todo nosotros y ayer hablando con la gente de la obra social de Medifé me decían que lo que me reintegran de kinesio eran $200, cuando yo pago 2000”.

Luego continuó relatando, “gracias a todo lo que hicimos, los sorteos y demás, pudimos pagar todo este mes. Ya teniendo el C.U.D. y terminando de hacer todo el resto de trámites que hay que hacer, vamos a poder utilizar y acceder a las prestaciones que Bauty vaya necesitando en el camino”.

Asimismo, es importante decir que la derivación de Bauty a Capital Federal permitiría llegar a un nuevo diagnóstico, y así poder seguir avanzando en la calidad de vida del pequeño. Por lo tanto, Vanina adelantó: “El 15 de julio tenemos turno con la neuróloga en Comodoro en la Fundación “Crecer”, y ahí veremos cómo seguimos”.

Por último, se indicó a La Opinión Zona Norte que la Comuna de Cañadón Seco celebrará un nuevo aniversario de esa localidad, por lo tanto, se hará un festival donde la familia Astoreca Abello establecerá un puesto de comidas, a fin de seguir juntando fondos, teniendo en cuenta gastos a futuro