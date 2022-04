La UCR y el PJ calientan motores de cara al 2023

Para muchos el 2023 queda lejos, para otros está a la vuelta de la esquina. En Chubut no sólo aún las candidaturas no están resueltas, tampoco si la elección provincial se despegará de la nacional, como en 2011 y 2019.

Mientras tanto en los principales frentes partidarios es todo ebullición, y cada paso se da con la mirada puesta en la elección por venir. El Gobierno de Mariano Arcioni sondeó el terreno para recrear en Chubut la ley de Lemas que rige en Santa Cruz, ensayando una suerte de “acuerdo” con el Frente de Todos para ir todos bajo un mismo paraguas. No prosperó.

El Frente de Todos trabaja para llegar unido a la elección provincial del 2023

Por esa razón no descarta adelantar las elecciones, para tener mayor chances electorales. “Si vamos a elecciones desdobladas, no vamos a hacer que la gente vaya cinco o siete veces a votar”, se indicó desde el Gobierno, planteando que lo ideal sería eliminar las PASO para cargos provinciales. Sin que quede claro en qué o cómo podría beneficiar esto a un desgastado ChuSoTo, que en las últimas elecciones salió tercero y cómodo.

UCR-PRO: ¿Atados con alamabre?

Este fin de semana, la Unión Cívica Radical tuvo su convención y elección de autoridades. El paso al costado a última hora de Gustavo Menna permitió afianzar la figura del intendente de Rawson, Damián Biss como presidente del partido y del concejal de Comodoro Rivadavia, Tomas Buffa como titular del máximo órgano colegiado: la Convención radical.

Ya en marzo, Biss no descartó la posibilidad de su candidatura, y en el cónclave del fin de semana, la UCR remarcó la necesidad de ser protagonistas en las próximas elecciones. De todas formas, el jefe comunal de la capital chubutense tiene muy buen diálogo con otra figura que descolló en las últimas elecciones parlamentarias: Ignacio Torres.

El referente del PRO también quiere el traje de gobernador y con eso en la mente viajó a Estados Unidos con una agenda “de gestión” para la provincia. Desde allá, felicitó a Biss por su designación.

Sin embargo no es todo amor y paz. Un sector de la UCR desconfía del diputado nacional y no estaría convencido de acompañar una fórmula que lo lleve a él al frente y reitera la necesidad de que el radicalismo tome el protagonismo que, sienten se les quitó. Otra parte del centenario partido, directamente no quiere renovar la alianza con el PRO y pone en crisis a Juntos por el Cambio.

¿En una misma boleta?

En tanto, las figuras más resonantes del Justicialismo buscan la unidad. La reciente visita del vicegobernador Ricardo Sastre a Comodoro Rivadavia con una intensa agenda en conjunto con el jefe comunal de dicha ciudad, Juan Pablo Luque no pasó inadvertida.

Desde el PRO, Nacho Torres mira la Gobernación y Damián Biss pide pista.

Luque cuenta con el apoyo de gran parte del Justicialismo para ser quien dispute la gobernación en 2023, máxime luego de que su intervención fuera vital para lograr una lista única en la interna partidaria.

Él no se ha expresado abiertamente sobre su futuro electoral y no se cansa de repetir de que el camino es ir “todos juntos”. Idea que remarcó con fuerza luego de las elecciones de noviembre pasado.

De hecho Sastre, destacó que el jefe comunal cumplió su palabra, al señalar que: “Con Juan Pablo (Luque) lo acordamos hace un tiempo y lo venimos respetando tal cual lo hemos pactado. Si dos figuras sumando a Gustavo (su hermano y jefe comunal de Puerto Madryn) y algún otro intendente que se suma desde el seno del Partido Justicialista, hay un recambio que puede asegurar gobernabilidad en los próximos años”.

La UCR quiere más protagonismo y pone en duda la renovación de su alianza con el PRO

Ricardo Sastre hace tiempo que reveló que quiere ser gobernador, y si bien en Comodoro y en tono de broma, lo volvió a reiterar, tampoco se descarta que dé un paso al costado en favor de una fórmula integrada por Luque y su hermano. En ese caso, él buscaría hacer el “trueque” con Gustavo e ir por el Ejecutivo de la localidad portuaria. Y en ese contexto Sastre aseguró: “Juan Pablo va a ser un actor importante para poder definir”, la oferta electoral del PJ de cara al 2023