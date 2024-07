Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada 3 de julio se celebra el Día del Locutor en Argentina. Una efeméride que no pasa inadvertida para el Grupo La Opinión Austral y ciertamente no es una fecha más. En la “Decana de la Patagonia”, LU12 AM680 de Río Gallegos y FM Láser 92.9 celebran hoy su día las destacadas voces de Laura Gorocito, Carlos Saldivia y Ángel Vargas.

Cada uno con su estilo propio, marcan la diferencia a la hora de informar y entretener. La radio, más vigente que nunca, es su lugar en el mundo, y reflexionan en esta fecha tan especial para ellos.

¡Feliz día para las voces de LU12 y a todos los locutores de Santa Cruz!

Laura Gorocito, una de las más destacadas voces del medio, habló de lo que significa para ella estar en LU12.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“En esta fecha tan especial para ella, siendo el último año antes de jubilarse, Laura Gorocito, una de las más reconocidas voces del medio, nos compartió esta gran reflexión:

Para mí el 3 de julio es muy importante. Es el día que se crea la Sociedad Argentina de Locutores y se decreta que cada fecha será el Día de Locutor, donde se reconocen el trabajo y la profesionalidad. A aquel locutor que siempre se escucha, pero que nunca se ve.

La verdad que ser locutora en LU12 para mí ha sido jugar en Primera. Desde que llegué a Gallegos quería estar en LU12 y la vida me dio la posibilidad de pasar mi vida ahí disfrutando de la radio, de la audiencia y compañeros de trabajo.

Con mucha gente compartí muchos años en el micrófono, para mí es un día muy especial y este 3 de julio es completamente diferente al resto. Es mi último 3 de julio, si Dios quiere, que voy a trabajar de locutora.

Está lleno de alegría, de trabajo, de nostalgias y de muchos recuerdos. Para mí es un día tan, pero tan especial. Creo que la vida pocas veces te da la posibilidad que vos trabajes o que tu oficio sea lo que te gusta. A mí me lo dio y lo disfruto día a día. No importa qué me pase afuera o qué me haga vivir la vida. En el momento que se enciendió la luz y se prendió el micrófono, mi vida cambió para ser locutora y nada más que eso”.