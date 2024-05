Otro fallo contra el “clan Maillo”: la Justicia desheredó a los hijastros de Vicente Maillo, el recordado comerciante de Río Gallegos que fue asesinado por un sicario contratado por sus propios seres queridos, el 16 de noviembre del año 2017.

A siete años del crimen, finalmente el juzgado civil dio lugar a la demanda que entablaron los familiares directos de Vicente: Petra Orfelia Mailli, Ana Gloria Maillo y Ernesto Pablo Maillo, en contra de José Maximiliano Maillo y Luis Gabriel Maillo, los “hijastros”.

Vicente Maillo y Susana Reina.

El fallo, al que tuvo acceso La Opinión Austral, lleva la firma del juez Francisco Marinkovic. En la acción de indignidad presentada se expone que hacía ya 12 años Vicente reconoció como hijos propios a Luis y José, ya que eran hijos de su pareja, Claudia Susana Reina. “Desde entonces se ocupó de su crianza, manutención y les dio trabajo en sus emprendimientos”.

Vicente Maillo, comerciante asesinado en 2017. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Además, la abogada de la familia y también sobrina de Vicente, Erica Schupbach, marcó -al igual que lo hizo el fallo en lo penal- que el móvil del crimen fue económico, ya que Vicente había tomado la decisión de separarse de Reina cuando regresara de sus vacaciones en el Caribe, adonde tenía planificado llevar a sus empleados de los negocios “Bazar Doña Ana” y “Casa Maillo”. También a su pareja y a su hijo Luis.

“La relación estaba sumamente deteriorada, al igual que la de Vicente con José, a quien había desvinculado de sus negocios hace algún tiempo por malos manejos”, consta en la resolución judicial.

Se expone, también, que tanto Maximiliano como Luis, como su madre y abuela (NdR: todos ellos condenados a cadena perpetua) , planearon y llevaron a cabo la muerte de Vicente, contratando un sicario de Buenos Aires para que se ocupara del crimen por ellos: Christian Etchebarne, también sentenciado.

Los condenados durante el juicio. FOTO JOSE SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

En la resolución, el juez Marinkovic hace lugar a la demanda de la familia en contra de los hijastros del comerciante, “declarando la indignidad de estos últimos, y la consecuente exclusión en la sucesión de Vicente Agustín Maillo”.

“Largo camino”

Erica Schupbach, sobrina de Vicente y abogada que llevó adelante la causa -tanto en el fuero civil como penal- habló con LU12 AM680 tras la resolución. Destacó que se trató de “un largo camino” y que se designó “como heredera a mi mamá, a mi tía y a mi primo Pablo”.

El “clan Maillo”: José y Luis, junto a su mamá Susana Reina y la abuela, María del Carmen Espiritoso. Al lado, el fallo del fuero civil.

Si bien la defensa tiene una instancia de apelación, al igual que la causa penal, la familia tiene expectativa en que sea un veredicto firme. “El fallo de la Cámara fue de manera unánime. La causa es muy contundente y tenemos confianza en lo que va a suceder”, dijo al respecto la abogada y contó que aún queda en tramite una causa en el juzgado de Familia para quitarle el apellido Maillo a José y Luis. “Es una cuestión de orgullo”, sostuvo.

la abogada de la familia y también sobrina de Vicente, Erica Schupbach.

“Hubiera esperado que no se demorara tanto el fallo, ellas (por su mamá y tía) necesitan esta tranquilidad, de saber que van a poder disponer del dinero de Vicente. No les interesa para ellas, sino que el esfuerzo de toda la familia, ya que ellas también trabajaron en las negocios, no vaya para estas lacras“, enfatizó Schupbach.