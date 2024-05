Una familia de Puerto Madryn, Chubut, vivió minutos de desesperación en la noche de este martes, cuando el menor de sus hijos casi se ahoga con un caramelo.

Carolina y Franco junto a sus hijos, una nena de ocho años y un nene de cinco, llegaron este martes a Río Gallegos para visitar a sus familiares.

Todo sucedió alrededor de las 23:00, cuando habían terminado de cenar en el barrio Evita. “Mirko me dice que quería un caramelo, le digo: ‘No hijo, ya terminaste de comer’. Me lo pidió de vuelta y le dije: ‘Bueno, dale hijo, comé’. Se quedó al lado mío con el celu, estábamos charlando y en un momento me golpea el hombro y cuando me doy vuelta, estaba ahogándose con el caramelo, se ve que no alcanzó a morderlo y el caramelo se le fue para la garganta”, contó Carolina a LU12 AM680.

Pedido de auxilio

Franco, el marido de Carolina, comenzó a realizarle primeros auxilios a Mirko. “Salí a correr, a buscar ayuda y nos percatamos de que estaba la comisaría en la esquina, entonces fuimos corriendo“, continuó relatando.

En la Comisaría Seccional Sexta estaba Maribel Huaiquil, suboficial, quien le aplicó la maniobra de Heimlich y Mirko tragó el caramelo y volvió a respirar.

El cabo primero Enzo Ayala, la agente Fabiana Palacios, la suboficial Maribel Huaiquil, el pequeño Mirko y el agente Emiliano Oyarzún en la Comisaría Seccional Sexta.

El pequeño fue revisado en la ambulancia y trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos, donde constataron el estado de sus vías respiratorias.

“Nos fuimos a casa tranquilos. Gracias a Dios ya está bien. Estoy totalmente agradecida con Maribel y con toda la Comisaría Sexta, con la ambulancia, con el hospital, salvaron a mi hijo“, expresó.

“Estoy totalmente agradecida con Maribel y toda la comisaría”. CAROLINA, MAMÁ DE MIRKO

Carolina reconoció que “uno puede estar capacitado, pero al ser tu hijo la situación es desesperante, te bloqueás. Yo no reaccioné, reaccionó mi marido. A lo único que atinás es a pedir ayudar“.

“Lo bueno es que atinamos a salir corriendo a la comisaría y la comisaría nos brindó total tranquilidad a la hora de agarrarlo y hacerle la maniobra“, destacó.

“Fue algo desesperante, pero gracias a Dios no pasó a mayores y Mirko está super bien“, afirmó.

El protagonista

El pequeño, que este sábado cumplirá seis años, también dialogó con “La Decana de la Patagonia”, saludó a la audiencia y contó que va a la Escuela Primaria. Además, expresó su gratitud: “Gracias a la Policía“.

“No sé cómo agradecerle a Maribel, son momentos que no sabés cómo hacerlo, pero le dije muchas gracias de corazón y la abracé”, contó la madrynense y cerrando, extendió su agradecimiento “a la Policía y a todos los compañeros que estaban ahí en la guardia”.

