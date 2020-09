Más de 190 empresas cobrarán las ayudas de “Santa Cruz Protege”

La situación epidemiológica en la provincia y, particularmente, en la capital santacruceña, es el eje del Gobierno y de las autoridades que se encuentran atentos a cómo avanza el brote de casos positivos.

Semanas atrás se había confirmado la vuelta del rubro de los peluqueros, pero la escalada de contagios fue tal que obligó a frenar esa reapertura.

Las cifras arrojan que las ventas bajaron hasta un 50% desde la reapertura en agosto.

En paralelo, el Gobierno Provincial creó el plan Santa Cruz Protege, beneficios que incluyen el Programa de Asistencia al Trabajador y Comercios (ATC) y el otorgamiento de Aportes No Reintegrables (ANR) destinado a empleadores y trabajadores de la actividad comercial y de servicios.

Durante la reunión entre las autoridades de la Cámara y del Ministerio de la Producción confirmaron que entre el próximo lunes y martes cobrarán el ANR y, para el cierre de la semana, cobrarían los ATC. Se trata de 191 comerciantes que están habilitados a percibir el aporte.

El vicepresidente de la CCIARG, Jonatan Van Thienen, indicó a La Opinión Austral que, tal como se anticipó, sobre las posibles reaperturas aún no hay nada definido, pero que plantearon buscar una “salida” a corto plazo.

Es que, si bien una gran parte de rubros ya tiene sus puertas abiertas, resta un sector que todavía no está en actividad.

“Lo que planteamos es que el sector no soporta más un cierre de actividades, porque con la última apertura a fines de agosto, cuando abrieron varios comercios, las ventas cayeron un 50%”, describió.

Días atrás, desde el Gobierno Provincial y mediante las autoridades de Salud, pusieron de manifiesto la preocupación por la situación epidemiológica en la ciudad y en las localidades.

Entre algunas declaraciones que realizaron desde Salud días atrás, se dejó entrever que no se descartaría retroceder de fase si el contexto así lo ameritara.

El vicepresidente de la Cámara mencionó al respecto: “Luchamos para que no se cierre y ver la forma, a corto y mediano plazo, de no volver atrás e ir viendo nuevas aperturas con protocolos y sanciones para quienes no cumplen”.

Sobre un posible retroceso de fase dijo que, si bien no hay nada confirmado, “no nos queremos encontrar con la noticia de que el lunes no podemos abrir, porque nos morimos”.

Estiman que a fines de la semana que viene los comerciantes cobrarán el ATC.

En este sentido recordó los controles de la Cartera de Trabajo y señaló que, desde la Cámara, solicitaron a todos los comerciantes que respeten las medidas sanitarias vigentes.

“Hay que ser solidarios con el que no puede abrir”, agregó Van Thienen en referencia a los comercios que sí están habilitados a trabajar.

Indicó, además, que encontraron “una necesidad de flexibilización muy fuerte por parte de los sectores que tienen cerrado y que la están pasando muy mal”.

A la espera de poder avanzar sobre las reaperturas, el vicepresidente de la Cámara aseveró que “hay que empezar a acomodar la economía de la provincia, porque pasó mucho tiempo ya”