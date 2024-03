Tras la presentación en 2023 del primer ornitorrinco de la era de los dinosaurios, el equipo de investigadores del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN-CONICET) presentó esta semana un nuevo hallazgo.

En el trabajo, publicado en febrero pasado en la revista Scientific Reports del grupo Nature, el doctor en Ciencias Naturales Nicolás Chimento, primer autor del mismo, señala sobre el descubrimiento: “Se trata de un integrante de la línea de los mamíferos actuales, conocidos como ‘terios’, que incluye desde comadrejas y canguros hasta felinos, ballenas y primates”.

El Patagomaiachainko tiene “doble importancia, porque es el mamífero más grande de la era de los dinosaurios y porque es un mamífero moderno”, señaló el doctor en Ciencias Naturales, Nicolás Chimento, en diálogo con Radio LU12 AM680.

“Para la paleontología mundial, el hallazgo es muy novedoso porque casi todos los paleontólogos aceptaban que los mamíferos se habían vuelto grandes después de que los dinosaurios se extinguieron. Además, pensaban que los mamíferos modernos se originaban en el hemisferio norte, nosotros estamos rompiendo esas teorías“, indicó.

Silueta y huesos de Patagomaiachainko. Imagen: gentileza LACEV

El hallazgo del Patagomaiachainko fue efectuado en marzo de 2020 en el área de la Formación Chorrillo, al sur de El Calafate, cuando uno de los integrantes de la expedición, el Dr. Gastón Lo Coco, detectó en la superficie del terreno varios huesos incompletos de un aspecto muy curioso.

“En 2020 nos atravesó la pandemia y los materiales que nos llevamos para poder estudiarlos en Buenos Aires, recién pudimos volver a verlos en 2022. La investigación pura llevó un año y medio“, precisó y acotó que “en un primer momento no pensábamos que era un mamífero y en el laboratorio pudimos estudiarlo bien y nos dimos cuenta que lo era. Fue una sorpresa increíble para nosotros“.

“Los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones y estas capas geológicas donde encontramos los fósiles son de hace 70 millones de años, los últimos años de vida de los dinosaurios”, reseñó y explicó que con las medidas de los huesos “pudimos calcular cuánta era la masa que tenía y eso nos permitió decir que era el más grande de todos”.

Agregó que “es posible que su distribución haya sido un poco más grande. Hoy en día un animal de ese tamaño, por ejemplo el zorro colorado que tiene el mismo tamaño, vive en toda la región, simplemente no hemos tenido la suerte de encontrarlo en otros lugares de la Patagonia”.

En cuanto al nombre con el que lo bautizaron, explicó a “La Decana de la Patagonia” que “patago” viene del prefijo de la Patagonia, “maia” significa “madre” y “chainko” viene de la lengua aoinken: “chain” es “grande” y “ko” significa “hueso”. De esta manera, el nombre significa “madre de la Patagonia de huesos grandes“.

“La paleontología argentina esta rankeada a nivel mundial en los primeros lugares, ahora estamos poniendo el foco en el sur y eso es muy importante para la Patagonia y para los santacruceños”, manifestó.

Por otra parte, en cuanto al escenario en el que se encuentra el CONICET, expresó: “Estamos un poco afligidos por esta situación. En esta campaña nos corrió la nieve desde arriba de la montaña y a pesar de eso encontramos nuevos hallazgos, pero en el medio de la campaña nos enteramos que despedían a uno de mis compañeros“.

“Él publicó, desde el año 2016 hasta hoy, más de 20 artículos científicos en revistas internacionales, no es un ‘ñoqui’, no es una persona que no trabajó, es una persona que labura y vive de esto. Nosotros somos científicos y vivimos de esto, nos paga el sueldo el CONICET que es un ente nacional. Todos los países del primer mundo ponen mucha más plata a la producción científica y así y todo Argentina está rankeada entre los primeros puestos, en paleontología mundial está en el cuarto lugar, por encima de Estados Unidos. Hay que interiorizarse de la importancia de la ciencia”.

Cerrando, Chimento adelantó: “Hay varios fósiles que tenemos que empezar a analizar, sabemos que van a ser nuevos booms para el año que viene o los otros, presentaremos nuevos hallazgos“.