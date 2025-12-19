Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó este viernes la detección de tres casos de influenza A (H3N2) del subclado K en Argentina, una variante de la gripe estacional que viene siendo monitoreada a nivel mundial por su mayor capacidad de transmisión.

Dos de esas muestras corresponden a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y la tercera a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos con evolución favorable y sin complicaciones clínicas, dio a conocer Infobae.

Desde el Hospital SAMIC El Calafate dieron a conocer que los dos casos santacruceños no son recientes, sino muestras tomadas durante el mes de noviembre, en el marco del sistema de vigilancia epidemiológica que funciona de manera permanente, como unidad de monitoreo ambulatorio de infecciones respiratorias.

Además, indicó que los adolescentes son residentes de El Calafate y contaban con antecedentes de viaje, por lo que se presume que la infección no se produjo localmente.

Los dos casos de influenza A (H3N2) del subclado K fueron ambulatorios, sin complicaciones clínicas.

La epidemióloga del Hospital SAMIC, Dra. Virna Almeida, explicó a Ahora Calafate que ambas muestras habían dado positivo en su momento para Influenza A, el virus de la gripe estacional, y fueron derivadas al Instituto Malbrán para su análisis genómico, tal como lo establece el protocolo nacional. Dicho procedimiento permite identificar el subtipo del virus que circula y aporta información clave para la formulación de la vacuna antigripal de la temporada siguiente.

Es de destacar que se trató de casos ambulatorios, sin complicaciones clínicas, con síntomas compatibles con un cuadro gripal común, como fiebre alta, tos, decaimiento general y manifestaciones respiratorias.

Además, la epidemióloga indicó que no se trata de una situación epidemiológica excepcional ni de una variante asociada a mayor gravedad, aunque sí se destaca su alta capacidad de transmisión. En ese sentido, no son requeridas medidas especiales más allá de los cuidados habituales frente a infecciones respiratorias.

Recomendaciones

Las recomendaciones son las habituales, ante síntomas como fiebre y tos, consultar al sistema de salud, concurrir con barbijo y respetar las medidas de cuidado respiratorio.

También se recordó la importancia de la vacunación antigripal para los grupos indicados, una vez que se inicie la campaña correspondiente al año 2026.

Desde el Hospital SAMIC recordaron que el sistema de vigilancia funciona de manera continua y permite detectar este tipo de situaciones con anticipación, aportando así información clave para el seguimiento de la circulación viral a nivel nacional.

Leé más notas de La Opinión Austral