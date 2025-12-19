Alerta en Santa Cruz: detectaron dos casos de influenza A (H3N2) subclado K en la provincia La ANLIS Malbrán detectó tres casos de influenza A (H3N2) subclado K en Argentina. Los dos casos de Santa Cruz corresponden a adolescentes que evolucionan sin complicaciones. El tercer afectado es un niño en Buenos Aires.

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2) del subclado K en Argentina, una variante de la gripe estacional que viene siendo monitoreada a nivel mundial por su mayor capacidad de transmisión. Según pudo saber Infobae, los contagios corresponden a dos adolescentes en la provincia de Santa Cruz y a un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos con evolución favorable y sin complicaciones clínicas.

De acuerdo con la información oficial, la vigilancia epidemiológica se mantiene activa y dentro de los valores esperados para esta época del año, sin indicios de un aumento inusual de casos ni de mayor gravedad asociada a esta subvariante.

Influenza A (H3N2) subclado K: cómo se detectaron los casos

La detección se realizó a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, con confirmación posterior del Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS mediante secuenciación genómica. Este análisis permitió clasificar los virus identificados dentro del subclado K, una variante que presenta cambios genéticos vinculados a una mayor transmisibilidad, aunque sin evidencia de cuadros clínicos más severos.

Desde ANLIS Malbrán remarcaron que el monitoreo activo de virus respiratorios se desarrolla en todas las provincias argentinas, en coordinación con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones del país.

En cuanto al estado de salud de los pacientes, las autoridades confirmaron que los tres casos evolucionaron sin complicaciones. El niño de la Ciudad de Buenos Aires requirió internación preventiva, mientras que los adolescentes de Santa Cruz fueron evaluados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas.

Desde el organismo sanitario destacaron que no hay evidencia hasta el momento de que el subclado K genere cuadros más graves que otras variantes de influenza A (H3N2) detectadas en temporadas anteriores. Además, subrayaron que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los parámetros habituales para el período invernal.

Subclado K de la gripe H3N2: por qué está bajo vigilancia

El subclado K, conocido técnicamente como J.2.4.1, es una evolución genética del virus de la influenza A (H3N2). Fue identificado inicialmente en Asia y luego se expandió a Europa y América del Norte, lo que encendió alertas sanitarias internacionales. En América del Sur, países como Perú, Chile y Bolivia ya confirmaron casos recientes.

Si bien se trata de una variante más contagiosa, los especialistas aclaran que no es más agresiva que otras cepas estacionales. El infectólogo Ricardo Teijeiro explicó a Infobae que la llegada de esta subvariante al país era esperable, probablemente a través de viajeros infectados, aunque aclaró que eso no implica necesariamente un brote en el hemisferio sur.

Síntomas de la influenza A (H3N2) subclado K

Los síntomas del subclado K no difieren de los de la gripe estacional común. Suelen aparecer de manera repentina e incluyen:

Fiebre alta, generalmente superior a los 38 °C

Escalofríos y malestar general

Dolor muscular y articular intenso

Dolor de cabeza persistente

Tos seca, congestión nasal y dolor de garganta

Cansancio extremo

La mayor capacidad de transmisión del subclado K se asocia a mutaciones en la hemaglutinina, una proteína que facilita el ingreso del virus a las células humanas, incluso en personas con cierto grado de inmunidad previa.

Recomendaciones oficiales

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas respiratorios, especialmente en grupos de riesgo como niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La detección temprana permite una atención oportuna y contribuye a fortalecer la vigilancia epidemiológica.

ANLIS Malbrán continuará aportando información técnica y evidencia científica para acompañar la respuesta del sistema sanitario frente a la dinámica de la influenza y otros virus respiratorios que circulan en Argentina.